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Microsoft, yeni nesil Windows işletim sisteminin geleceğini duyurdu

Microsoft bugün yaptığı duyuruda, yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde son testleri yaptıklarını açıkladı. Microsoft'un yeni Windows işletim sistemi nedir? İşte detaylar....

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03.06.2021 10:46:31
Microsoft, yeni nesil Windows işletim sisteminin geleceğini duyurdu

Teknoloji yazılım devi Microsoft, tüm kullanıcılarını heycanlandıran bir açıklama yaptı. CEO Satya Nadella, konuşmasında yeni nesil bir Windows işletim sisteminin yakında tanıtılacağını açıkladı. Buna göre yeni Windows, diğer güncellemelerden daha kapsamlı olacak. Açıklama yapılırken şirket CEO'sunun 'yakında' ifadeleri kullanması elbette çok uzun bir zamanı kapsamıyordu ki bugün şirketten yapılan duyuruda güncellemenin ne zaman geleceği hakkında bir açıklama geldi.

Yeni Windows, 24 Haziran'da geliyor:

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Microsoft, bugüne kadar ‘Sun Valley' kod adıyla duyduğumuz yeni nesil Windows'un 24 Haziran'da Windows'a özel bir etkinlikle tanıtılacağını duyurdu. Windows'un yeni sürümünün tanıtalacağı lansmanda Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay olacak ve etkinlik Türkiye saati ile 18.00'da gerçekleşecek. 

Yeni Windows işletim sisteminin nasıl olacağı aklında kimsenin bir fikri yokken, iyileştirmelerde kullanıcı arayüzlerinde birtakım değişiklikler ve görsel iyileştirilmelerin yapılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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