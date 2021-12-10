Microsoft’un Apple’a yaptığı gizli teklif ortaya çıktı!

Microsoft'un geçtiğimiz dönemdeki stratejileriyle Apple'a oldukça enteresan bir teklifle gittiği ortaya çıktı. İşte bu teklifin detayları...

Geçtiğimiz yıl içerisinde Microsoft, App Store kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle, xCloud bulut oyun sistemini, uygulama olarak iOS‘a getirme projesinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Microsoft cephesinden gelen özel e-postalar sonrasında, ünlü Amerikan şirketinin bu oyunları iPhone ve iPad'e getirmek için Apple ile gizli bir pazarlığa giriştiğini gözler önüne seriyor.

Microsoft, Apple'ı ikna etmek için çok uğraşmış

Bildiğiniz üzere Microsoft'un bulut oyun teknolojisi ve uygulaması Xclous, oyunların akışını kendi sunucuları üzerinden gerçekleşitiriyor. Bu sayede herhangi bir cihazda oyunları istediğiniz biçimde oynayabiliyorsunuz.

Buna karşın Apple'ın App Store kuralları, xCloud benzeri bir uygulamaya müsaade etmiyor. Nitekim şirket, oyunların farklı farklı uygulamalar olarak sunulursa bulut üzerinden oynanmasına izin veriyor. Bu anlamda Microsoft, örneğin Halo Infinite‘i iPhone veya iPad üzerinden oynatmak istiyorsa, bunun için ayrı bir uygulama geliştirmek zorunda. Nitekim bu, xCloud üzerindeki her oyun için tek tek geçerli…

2020'nin Şubat ayında xCloud'u iOS için test etmeye başlayan Microsoft, Apple tarafından veto edilmiş ve uygulama 2020'nin Ağustos ayında resmen kapatılmıştı. The Verge tarafından ortaya çıkarılan ve Microsoft'un Apple'a gönderdiği özel e-postalar, şirketin oyunlarını App Store'a getirmek için birçok farklı yol denediğini gösteriyor.

İşte Apple'ın farklı uygulamalar formülüne Microsoft'un cevabı:

“Burada bahsetttiğiniz unsurların, müşterilerde kafa karışıklığına ve öfkeye yol açacağını düşünüyoruz. Bunun sonucu, Apple cihazların diğerleriyle eş değer bir deneyim sunmadığı gibi bir algı oluşması olacaktır.

Bu bahsettiğimiz çözüm, iOS kullanıcılarının, Game Pass bünyesinde yer alanların yanı sıra, diğer AAA kalitesindeki oyunlara da erişebilmesi için oldukça heyecan verici bir fırsat olacak.”

-Microsoft'tan Lori Wright

Fakat Apple geri adım atmıyor ve şöyle yanıt veriyor:

“Ne yazık ki bu xCloud sürümü, uygulama içi satın alma ve ek özelliklerle ilgili App Store İnceleme Yönergelerimiz'e uymuyor.”

-Apple

Gördüğünüz üzere gerçekleşmeyen anlaşmanın arka planında Microsoft elinden geleni yapmışa benziyor. Buna karşın katı tutumuyla Apple, Microsoft'un tekliflerine olumlu yanıt vermemiş. Şu anda iOS kullanıcıları web tarayıcıları üzerinden xCloud'a erişebiliyorlar ancak yakın bir dönemde bulut sisteminin uygulama olarak cihazlara gelmesi beklenmiyor.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.