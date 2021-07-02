Microsoft Flight Simulator'deki tüm sorunlar yeni güncelleme ile giderilecek

Microsoft'un en gerçekçi similasyon oyunlarından olan Microsoft Flight Simulator aldığı yeni güncelleme ile birlikte tüm sorunlarını gideriyor. Microsoft Flight Simulator yeni güncelleme neler sunuyor?

Grafikleri ve animasyonları ile oldukça üst düzey bir görüntü kalitesi sunan Microsoft Flight Simulator, yeni güncellemeler ile performansını daha üst seviyeye çıkarıyor. Yeni güncelleme ile birlikte oyundaki düşük FPS sorunu giderilerek daha akıcı bir oyun ile, seyir zevkinin üst seviyelerde olması amaçlanıyor.

Güncellemede CPU kullanımında azaltıma gidilmesine rağmen optimizasyon ile FPS'in artması temel hedef olarak belirlenmiş gözüküyor. 2 güncelleme alması beklenen oyunun, ilk güncellemesi Update 4 düşük fps sorununu beraberinde getirmişti ancak Update 5 ile birlikte 20-30 FPS artışı arasında bir değişikliğin gerçekleşeceği duyuruldu. 27 Temmuz'da yayınlanacak olan Microsoft Flight Simulator yeni güncellemesi, oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak adına yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyor.

Eğer sizde Microsoft Flight Simulator oyununu oynamak istiyorsanız Microsoft Windows, Aerosoft, Xbox Game Studios Ubisoft ve Steam üzerinden oyunu satın alabilir en gerçekçi uçak similasyonunu deneyimleyebilirsiniz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.