Microsoft, 11 dakikalık paylaştığı video ile Windows 11'e göz kırptı: Windows 11 geliyor mu?

Microsoft'tan Windows kullanıcılarını heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma göre Microsoft, 11 dakikalık Windows'un geçmiş yıllara dönük Windows95, Windows XP, ve Windows Vista sürümlerinin başlangıç seslerinin kolajlandığı bir video paylaştı. Windows 11 mi geliyor? İşte detaylar...

Teknoloji devi olan Microsoft, 24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirecek olan 'Windows' temalı lansmana hazırlanıyor. Hazırlıklar tam gaz devam ederken şirket, kullanıcılarının heycanını kaybetmemek adına tanıtım öncesi paylaşımlarına devam ediyor. Microsoft'un Windows 10 için şu ana kadarki en büyük güncelleme olacak olan Sun Walley'nin tanıtılacağı yönündeyken Microsoft tarafından yapılan sürpriz açıklamalar, 'Windows 11 geliyor' söylentilerini beraberinde getirdi.

Microsoft 24 Haziran'da açıklayacak olan Windows'a, 'ilk yeni nesil Windows' ismi ile hitap etti. Windows 10 Home ve Pro sürümleri için desteğini sonlandıracağını açıklayan Microsoft, Windows'un yeni bir sürümü olması beklenilen Windows 11'in ortaya çıkma ihtimalini yükseltti.

24 Haziran'daki etkinliğe kullanıcılarının ilgisini kaybetmeden girmek isteyen Microsoft '11' dk uzunluğunda yeni bir video paylaştı. Videonun 11 dakika uzunluğunda olması 24 Haziran'daki #Microsoftevent'te ilk yeni nesil işletim sistemi Win 11'in geleceğini doğrular nitelikte.

Microsoft'un paylaştığı 11 dakikalık videodan görüntüler;

Videonun içeriğinde geçmişten günümüze Windows sürümlerinde kullanılan başlangıç seslerinin bir kolajı kullanıcılara sunulmak istenmiş. Belkide Microsoft, yeni Windows 11 sesinin 3 sürümün başlangıç seslerinin harmanlandığı bir açılış senfonisi ile karşımıza gelebilir. Akılda olan bütün soruların cevabı 24 Haziran'da ki Microsoft Event'ta yanıt bulmuş olacak...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.