Metaverse nedir ve zararları nelerdir?

Teknolojinin insana hayatına etkisi günden güne artmaktadır. Gündelik işlerimizi kolaylaştıran teknolojik gelişmeler hayatlarımıza büyük oranda etki etmektedir. Özellikle bilgisayar alanında yaşanılan gelişmeler hayatımıza iyi veya kötü etkiler bırakmakta. Son zamanlarda birçok kişinin gündeminde bulunan Metaverse’ün insanlar üzerindeki olumsuz etkisi merak konusu oldu. Peki, Metaverse’ün insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri nelerdir?

Metaverse kavramı ilk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıktı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği bir dünya geliştirildi. Sanal gerçeklik gözlükleriyle ve avatarlarla seyahat edinilen bu sanal dünyada birçok şey yapılabiliyor. Eğlenceli bir dünya gibi gözüken Metaverse çoğu kişiyi cazip etse de birçok kişi insan sağlığı üzerindeki etkisin merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Metaverse nedir?

Metaverse, gerçeğe yakın sanal dünya, insanların dijital avatarlarla temsil edildiği paylaşılan bir sanal alan. Sanal dünya, içindeki toplumun karar ve eylemlerine bağlı şekilde sürekli olarak büyür ve gelişir. Bugün internet olarak adlandırdığımız sistemde böyle oluşmuştur. Bazı video oyunu toplulukları, Minecraft,Roblox (çocuklar ve gençler tarafından geliştirilen sayısız oyunu içeren bir platform) veya Fortnite gibi, meta-evrenlerin tohumlarını zaten geliştirdiler. Aslında parça parça olarak bir Metaverse'den bahsetmek mümkün. Geriye hepsinin bir araya getirilmesi kaldı deniler bilir. Bu dijital dünyada oluşturulan 3 boyutlu avatarlarla çalışmak, gezmek, oyun oynamak, konsere gitmek, kripto paralarla alışveriş yapmak gibi birçok günlük aktiviteyi yerine getirmenin mümkün olması bekleniyor.

Metaverse zararları nelerdir?

ABD'de Metaverse hakkında bir araştırma yapıldı. Reddit'ten toplanan çeşitli yaş ve cinsiyetten bin 50 kişiye Metaverse'e yönelik kamu algısı hakkında bilgi toplamaya yönelik birkaç soru soruluyor. Bu araştırmaya göre, katılanların %77'si Metaverse'in kullanıcılara zarar vereceğini düşünüyor. Bu zararların ise sanal dünyaya bağımlılık, gizlilik ve mahremiyet sorunları ve zihinsel sağlık rahatsızlıkları olabileceği kullanıcıların temel endişeleri arasında bulunuyor. Metaverse'in insan sağlığına verebileceği zararlar şunlardır;

1-İnsan beynini aslında var olmayan sanal dünyanın zevkleriyle kandırmak.

2-Hareketsiz ve tembel bir yaşam biçimi yaşamak. Bunun sonucunda ise yetersiz beslenme nedeniyle sağlığını kaybetmek.

3- Sanal dünyada yaşanılan şeyleri gerçek dünyaya tercih etmek. İnsani ilişkilerde, duygularda ve zevklerde gerçek olmayanı tercih etmeye başlamak.

4- Büyük şirketler sanal dünyadaki reklamlarıyla sürekli insanları alışveriş yapmaya yönlendirecek. Bu nedenle birçok insan hem ekonomik ve psikolojik açıdan sıkıntıya girecek.

5- Sürekli dijital ortamlarda vakit geçirmek bireylerde bir tür bağımlılık oluşturacak.

6-Metaverse birçok insanın farklı kimliklere bürünerek sahte kimlikler oluşturmasına yönlendirecek. Bu nedenle insanların birbirine olan güveni daha fazla azalacak.

7- Metaverse, bireylerin problem çözme, geliştirme, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve strateji oluşturma-geliştirme gibi motor ve bilişsel becerilerinin zayıflamasına neden olacak. .