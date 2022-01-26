Metaverse ile Kabe'ye sanal ziyaret!

Suudi Arabistan, Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisi ile dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Mekke'deki Kabe'deki Hacerül Esved’e sanal olarak dokunmalarını sağlayacak yeni bir girişim başlattı.

Müslümanların, Hacerülesved taşını ziyaret etmesi, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji girişimiyle mümkün hale geliyor.

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi.

El Arabiya'nın haberine göre Mayıs ayında Suudi Arabistan makamları, Mekke'deki Kabe'deki Hacerul Esved adlı taşın daha önce hiç görülmemiş yakından görüntüsünü sunan yeni fotoğraflar yayınladı. Suudi yetkililerin, panoramik odak kullanılan yeni bir teknikle Hacer Esved'i ayrıntılı olarak dijital ortama taşıdığı belirtildi.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle evden ziyaret simülasyonu

Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor.

Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.

Mekke'deki Ulu Camii İmamı Abdurrahman Sudeysi, projenin tüm duyulara hitap etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, halkın sanal gerçeklik teknolojisine nasıl ve ne zaman erişeceği henüz netleştirilmedi.

YeniŞafak, El Arabiya .