DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor? Zara ve Pull And Bear Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman?
Nagehan Alçı'dan Fuat Uğur ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama geldi!
GSB güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı
Trabzonspor'dan transfer bombası Aaron Boupendza
Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma! Whatsapp'ta yazı stilleri! Whatsapp'ta yazı stilleri nasıl kullanılır?
Beşiktaş aradığı stoperi Arjantin'de buldu! Sürpriz isim
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Afrika için 'Birlikte Daha Güçlüyüz'
Kripto para piyasasındaki renkler kırmızıya döndü
Benzin ve motorine zam geliyor
TOKİ 117 bin TL'den fiyatlarla konut satışına başladı
Keçiören'deki patlamanın neden kaynaklandığı belli oldu
Avukat Gülden Sönmez’den 'Mavi Marmara' tepkisi
'Çavv sesi duydum, çakıldık...'
Konut kredisi faizi düştü mü? Ev kredisi faizleri indi mi, ne kadar oldu?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Metaverse evrenine temas duygusu geliyor

Metaverse evrenine temas duygusu geliyor

Meta, Metaverse evrenine dokunma duygusu getiren eldivenler geliştiriyor. Şirket, yüksek teknolojili dokunsal eldivenlerle metaverse'nin hissedilmesini istiyor.

4 Saat Önce
2021-11-19 07:59:36
Metaverse evrenine temas duygusu geliyor

Artık Meta çatısı altına giren Facebook, metaverse'nin geleceğini araştırırken, aynı zamanda onu alternatif bir dünya haline getirmek için daha fazla araç ve ekipman geliştirmeye çalışıyor.

Son olarak giyildiğinde kullanıcıların bu alternatif dünyadaki şeylere dokunmasını sağlayacak dokunsal bir eldiven üzerinde çalıştığını duyurdu.

Meta, “Sanal dünyada gerçek dünyadaki kadar hünerli olamayız” itirafında bulunsa da bu eldivenlerle bu durumu değiştirmeye çalışıyor.

Bilgisayarın kullanıcının el hareketlerini anlamasına ve yansıtmasına yardımcı olurken, eldivenler ayrıca basınç, doku ve titreşim gibi şeyler için bir dizi karmaşık, nüanslı duyumlar üreterek kullanıcıya deneyim sağlamayı hedefliyor.

Meta, kullanıcıların eldivenle yaşayacakları deneyimi şu şekilde özetliyor: “Ultra gerçekçi 3D avatarla sanal bir 3D bulmaca üzerinde çalıştığınızı hayal edin. Masadan sanal bir yapboz parçası aldığınızda, parmaklarınızın hareketini otomatik olarak durdurur ve elinizde olduğunu hissedersiniz.

Parçayı daha yakından incelemek için tutarken kenarlarının keskinliğini ve yüzeyinin pürüzsüzlüğünü hissediyorsunuz, ardından yerine oturttuğunuzda tatmin edici bir çıtırtı geliyor.”

Reality Labs araştırma direktörü Sean Keller, duyum yaratmak için birden fazla minyatür motor kullanmak yerine, mikroakışkanlar kullandığını söylüyor. Bu da malzemenin sertliğini değiştirmede yardımcı oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş