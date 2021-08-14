Messenger aramaları şifrelenebilir

Facebook, önceki gün yaptığı açıklamada, Messenger'daki aramaların uçtan uca şifreleme seçeneğinin Facebook'un mesajlaşmasına ekleneceğine dair açıklama yapmıştı.

Facebook, özellikle pedofili ile bağlantılı olan gizlilik hakkı ile kamu güvenliğinin zorunlulukları arasındaki sınırdaki bir tartışmanın ortasında, Messenger'daki sesli ve görüntülü aramaları şifreleme seçeneğinin eklendiğini duyurdu.Sosyal ağ devinin mesajlaşma sisteminin kullanıcıları artık telefon santrallerinin "uçtan uca" şifrelemesini - bir cihazdan diğerine- seçebilecekler.

Popüler uygulama savunması

California grubu yaptığı açıklamada, "Bu, Facebook'un bile kimsenin ne gönderildiğini veya söylendiğini göremediği veya dinleyemediği anlamına geliyor" dedi.Facebook tarafından edinilen mesajlaşma sistemi WhatsApp'ta ve Apple'ın Zoom, Signal veya FaceTime gibi diğer popüler uygulamalarda zaten böyleydi.

Ancak birçok hükümet, pedofili veya terörle mücadele adına bu ekstra güvenlik katmanını reddediyor. Ülkelerindeki adalet sisteminin cezai soruşturmalar için gerekli olan mesajları ve fotoğrafları kurtarabilmesi için platformların yazılımlarına "arka kapıları" entegre etmelerini istiyorlar.

Gizlilik örneği

Le Matin'in internet sitesinde yer alan habere göre; Apple, teknoloji sektörünün genel sürprizi için bu yönde tavizler verdi, çünkü iPhone üreticisi bir gizlilik örneği olarak ün kazandı. Geçen hafta grup, iCloud sunucusunda ve bir aile aboneliğine bağlı çocuk hesapları için iMessage mesajlaşmasında, çocukların yer aldığı cinsel görüntüleri daha iyi tespit etmek için tasarlanmış yeni araçları tanıttı. Bu karar tepkilere neden oldu.

Demokrasi ve Teknoloji Merkezi danışmanlarından Greg Nojeim, "Apple, uçtan uca şifreli mesajlaşma sistemini, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, tüm dünyada kötüye kullanıma ve kötüye kullanıma açık olacak bir gözetim ve sansür altyapısıyla değiştiriyor" dedi.

Uzaktan bilgi işlem

Apple'ın yazılım direktörü Craig Federighi, "Wall Street Journal"le yaptığı röportajda, "Mesajlarımızda çok fazla kafa karışıklığı olduğu açık" dedi. Yeni algoritmaların sistemi daha az güvenli veya gizli hale getirmemesini sağladı.

Diğer bulut hizmetlerinden (uzaktan bilgi işlem) farklı olarak, Apple'ın "insanların fotoğraflarına bakmak zorunda kalmadan (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'nin) fotoğraflarını bulutta bulabilmek istediğini" açıkladı.Facebook, birkaç veri ihlali skandalından sonra sivil toplumun güvenini yeniden kazanması gereken sosyal ağın, gizlilik gerekçesiyle Silikon Vadisi'ndeki komşusuna düzenli olarak meydan okumaya çalışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.