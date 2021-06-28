Meksikalı milyarderden heyecanlandıran Bitcoin açıklaması

Meksikalı milyarder ve Banco Azteca bankasının sahibi Ricordo Salinas Pliego'dan kripto varlık piyasasını heyecanladıran bir açıklama geldi. Meksikalı milyarder, Banco Azteca isimli bankasının Bitcoin’i kabul etmeye hazırlandığını açıkladı.

Dünyanın sayılı milyarderleri arasında olan Ricordo Salinas Pliego'dan kripto varlık yatırımcılarını sevindiren bir haber geldi. Pliego kendi bankası olan Banco Azteca'nın artık Bitcoin ile de işlem yapmaya hazırlandığı açıkladı. Bu açıklama kripto piyasaları tarafından olumlu karşılandı. Son aylardaki durağan grafik, olumlu haberlerin ardından yükselişe geçmiş durumda.

“Elbette Bitcoin kullanılmasını tavsiye ediyorum"

Ricordo Salinas Pliego'nın açıklamalarına göre, “Elbette Bitcoin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ben ve bankam Meksika'da Bitcoin'i kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz, daha fazla ayrıntıya veya bilgiye ihtiyacınız olursa beni Twitter hesabımdan takip edin” dedi.

Bitcoin'de son durum ne ?

Yeni haftaya yükselişle başlayan Bitcoin, yüzde 4.47'lik artışla, yeni güne 34.605 dolarlık fiyatlandırma ile işlem görüyor. Yaşadığı düşüş ile birlikte kara bulutların üstünde olduğu Bitcoin, buna benzer olumlu haberler ile yükselişine devam etmek istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.