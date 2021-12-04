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MediaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi

TIMETURK / TEKNOLOJİ / MediaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi

MediaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi

MediaMarkt 3-6 Aralık'ta hayata geçirdiği kampanya çerçevesinde blenderden buzdolabına, LCD TV’den bilgisayara, akıllı saatten bluetooth kulaklığa kadar yüzlerce üründe tüketiciye cazip fiyatlar sunuyor.

18 Dakika Önce
2021-12-04 22:24:10
MediaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi

MediaMarkt 3-6 Aralık'ta hayata geçirdiği kampanya çerçevesinde blenderden buzdolabına, LCD TV'den bilgisayara, akıllı saatten bluetooth kulaklığa kadar yüzlerce üründe tüketiciye cazip fiyatlar sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, yılın son ayına da sepet dolusu fırsatlarla girdi.

MediaMarkt, aralık ayında da yüzlerce üründe cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. MediaMarkt, 3-6 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak 'Sepet Dolusu' kampanyası çerçevesinde yüzlerce teknolojik üründe geçerli olacak indirimlerle, tüketiciye avantajlı bir alışveriş fırsatı sunuyor. Kampanyada dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ile beyaz eşyada sunulan cazip fiyatlar dikkati çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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