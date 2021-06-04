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Mayıs ayının en çok indirilen ıOS ve Android uygulamaları belli oldu: Zirveye gene o oturdu

Mayıs ayının en çok indirilen iOS ve Android uygulamaları belli oldu. Mayıs 2021 en çok indirilen uygulamalar nelerdir? İşte o uygulamalar...

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Google News - Timeturk
04.06.2021 17:10:16
Mayıs ayının en çok indirilen ıOS ve Android uygulamaları belli oldu: Zirveye gene o oturdu

Her geçen gün Apple Store ve Google Play Store uygulamalarına binlerce uygulama ekliyor. Ancak bu uygulamalardan en fazla popülerliğe erişenler ancak başarılı kabul edilebiliyorlar. Yinede ortaya çıkan bazı uygulamalar, kullanıcılar tarafından birbirlerine önerilerek indirme sayılarında belirli başarılara ulaşabiliyor. Ancak bu durum sık yaşanan bir durum olmuyor.

Pazardaki gelişmeleri yakından gözlemleyen ve takip eden şirket, Mayıs ayında en çok indirilen Android ve IOS uygulamalarını bizlerle paylaştı. 

Mayıs ayında en çok indirilen uygulama TikTok'un oldu

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Listenin başını büyük şirketler olan Facebook, İnstagram, Whatsapp çekse de Tiktok zirvedeki yerini korumayı başardı. Aylardır birinciliği elinde bulunduran popüler sosyal medya uygulaması, 1 ay içerisinde 80 milyon kez indirildi. Listenin ikincisi olan Facebook 50 milyon inirmeye ulaştı. Bu yüklemelerin yüzde 27'li gibi rekor bir kısmını Hindistan'daki kullanıcılar oluşturdu. 

Aynı zamanda Instagram ve WhatsApp ve Messenger'ın da sahibi olan Facebook, dolaylı yollardan da olsa üçüncülük, dördüncülük ve beşinciliği de elinde bulunduruyor. Listeye giren ZoomSnapchat ve Telagram kimseye sürpriz olmazken, video düzenleme uygulaması CapCut‘ın sekizinci sırada olması pek çok kişiyi şaşırttı. Hindistan'ın popüler kısa video uygulaması Josh ise 10. sıradan listeye giren bir başka sürpriz oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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