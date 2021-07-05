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Mastercard sahipleri İSPARK'ta temassız ödeme yapabilecek

Dünyann en çok tercih edilen finans kuruluşlarından Mastercard, yeni bir işbirliği yaptığını duyurdu. İSPARK'la yapılan anlaşmaya göre İSPARK'ta temassız ödeme yapılabilecek. İşte detaylar...

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05.07.2021 12:38:54
Mastercard sahipleri İSPARK'ta temassız ödeme yapabilecek

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günümüzdeki birçok hizmet dijital ortama taşınmaya başladı. Kolay, hızlı ve güvenilir ödeme yöntemleri birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası temassız ödeme seçenekleri kullanıcılar tarafından en çok tercih edien yöntem olarak karşmıza çıkıyor. Birçok alandaki bu dijital dönüşüm yeni bir sisteme daha entegre edildi. Artık Mastercard kullanıcıları İSPARK ödemelerinde temassız olarak ödeme yapabilecek. Taraflar arasında yapılan işbirliğinde kullanıcılara daha hızlı ve kolay çözümler sunulması amaçlanıyor.

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MASTERCARD İLE İSPARK ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK

İlk olarak İSPARK mobil uygulamasının mobil cihazınızda yüklü olması gerekiyor. Ardından kayıt ol seçeneğinden bir defaya mahsus kayıt oluyorsunuz. Ardından Kartlar kısmından Mastercard bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Daha sonrasından artık temassız ödeme kolaylığını İSPARK noktalarında yaşayabilirsiniz. Aynu zamanda uygulama üzerinden aracınızın park süresi ve ödeme tutarı gibi bilgilerine de uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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