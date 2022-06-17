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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Mars'ta termal battaniye parçasına rastlandı

Mars'ta termal battaniye parçasına rastlandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta iki kaya arasında görüntülenen parlak, gümüş renkteki materyalin termal battaniye parçası olabileceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-06-17 18:10:39
Mars'ta termal battaniye parçasına rastlandı

NASA'nın Perseverance ekibi, daha önce Mars'ta kaydedilen görüntülerde, iki kaya arasında bilinmeyen bir cisme rastlandığını bildirdi.

Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüntülerin incelendiği, cismin, 2021'de gönderilen keşif aracından düşmüş termal battaniye parçası olabileceği belirtildi.

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Cismin, Perseverance keşif aracının iniş noktasından 2 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Söz konusu cisim, bozulmamış gezegenlerin ortamlarının kirletilmesine dair endişeleri gündeme getirdi. AA .

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