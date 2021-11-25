Mars simülasyonlarından endişe verici sonuçlar geldi!

Bilim insanlarının Mars'a gidecek astronotların uzun dönem uzay yolculuğuna nasıl dayanacağını anlamak için yaptığı testlerde endişe verici sonuçlar elde edildi.

Büyük ihtimalle yaşadığımız dönemde, insanların Mars'a ayak bastığını göreceğiz. Eğer günümüzde ulusal uzay ajansları ve özel uzay şirketleri arasında yaşanan uzay yarışı böyle sürerse, Ay veya Mars'ta sürekli yerleşim alanları kurulduğunu bile görmeyi bekleyebiliriz.

Ancak araştırmacıların, Dünya'dan yaklaşık 380 milyon kilometre uzakta izole edilmiş bir astronot ekibinin, böyle bir senaryoda yaşamlarını nasıl sürdüreceği veya başarılı olup olamayacakları konusunda hiçbir fikri yok. Ekip olarak mükemmel bir uyumda çalışarak Dünya ile sürekli iletişim içinde kalacaklar mı? Yoksa aralarında kavga edecekler, Dünya ile iletişimi kesip kendi Mars kolonilerini mi oluşturacaklar.

Rus araştırmacılar, bir grup insanı bir Mars kolonizasyon simülasyonuna yerleştirerek, uzay yolculuğu için milyarlarca dolar harcamadan önce bunu çözmeyi hedefledi.

SIRIUS projesi, uzun süreli uzay uçuşları sırasında astronotların psikolojisinin nasıl etkileneceğini belirlemeyi hedefliyordu. Araştırma sonuçları, Frontiers in Physiology dergisinde yayınlandı. 2017 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen, biri 17 diğeri 120 gün süren deneyler, Dünya dışı bir yerde izole yaşayacak bir ekibin nasıl davranacağını gözlemlemeyi amaçlıyordu.

Sonuçlar, bilim insanlarının en baştaki endişelerinde haklı olduğunu ortaya çıkardı. Uzaklık nedeniyle yaşanan iletişim gecikmesi, Dünya'dan bu kadar uzun süre uzak kalma ile birleştiğinde, astronotlar görev komuta merkezinden uzaklaşıyorlar ve hemen hemen otonom hale geliyorlar.

Önceki simülasyonlar, astronotların yolculuklarına çıktıktan sonra, görev kontrolünden ayrılmaya başlayacakları ve rapor verecekleri durumların sayısını azaltacaklarını düşündürmüştü. Yeni sonuçlar bazen negatif, bazen pozitif yorumlar yapılmasına neden oluyor. Ekip yolculuğun ilk yarısında görev komuta merkezi ile düzenli olarak iletişim kurarken, "Mars'a indikten sonra" yavaş yavaş kopmalar yaşandı. Görev komuta merkezinin önerilerine daha az kulak asmaya, kendi başlarına davranmaya başladılar.

Her ne kadar, problemleri kendi başlarına çözmeye çalışmaları iyi bir gelişme olsa da, görev komuta merkezinden uzaklaşmaları, endişe verici olarak görülüyor

Şu anda bir başka SIRIUS deneyi daha devam ediyor. 4 Kasım'da başlayan deneyde astronotlar 8 ay boyunca izolasyonda kalacaklar. Deney sonucunda elde edilen veriler yine kamuoyu ile paylaşılacak.

Kayna: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.