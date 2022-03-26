Mars'a gidecek insanları marullar koruyacak

Mars’a gidecek olan astronotlar, uzayın en büyük tehlikelerinden birinden marullar sayesinde korunabilir!

2030 yılında insanlığın Mars'a ayak bastığına şahit olabiliriz. En azından NASA'nın planları böyle. Elon Musk ise bu tarihin 2029 olacağını düşünüyor.

Tarih ne olursa olsun, gerçek olan tek bir şey var. Mars'a gidecek olan astronotları uzun ve yorucu bir yolculuk bekliyor. Bu yolculukta aylar boyunca mikro yerçekimine maruz kalacaklar. Bu da onları kemik kaybı riski ile karşı karşıya bırakıyor. Ancak bu sorunu çözmek için çıtır çıtır, lezzetli bir çözüm olabilir.

Bilim insanları yeni bir transgenetik marul geliştirdiklerini açıkladı. Bu, salatalarımızda yemeyi sevdiğimiz marula benziyor, ancak kemik kaybını engellemek için genetiği değiştirilmiş ve uzayda yetiştirilebiliyor.

California Üniversitesi'nden kimyager Karen McDonald, bir medya brifinginde “Bu, tedavi geliştirmek için çok basit ve uygun maliyetli bir yol” diyor.

Dünya'da vücudumuz, ihtiyacımız olan besinleri her zaman aldığımızdan emin olmak için kemiklerimizdeki mineralleri parçalamak ve onarmak arasında bir denge kurar. Mikro yerçekiminde ise bu denklem uyumunu kaybediyor. Kemik mineral yıkımı yine de olur, ancak onarım yapılmadığından dolayı genel kemik yoğunluğunun kaybına yol açıyor.

Bu nedenle astronotlar karışımda insan paratiroid hormonu veya PTH adı verilen bir ilaçtan faydalanıyor. PTH kemik oluşumunu uyarmaya yardımcı oluyor, ancak bu tedavinin kendi dezavantajları da bulunuyor. Her seferinde enjeksiyon yapmak gerekiyor.

Yeni marul sayesinde, her gün belirli bir miktar marul yiyen bir astronot gerekli PTH dozunu almış oluyor. McDonald, “Marul, Uluslararası Uzay İstasyonunda yetiştirilen bir bitki olduğu için marul kullanmaya karar verdik. Tohumu çok bereketli olduğundan dolayı bir tohumdan binlerce tohum üretilebiliyor ve yolculuk boyunca taze taze yetiştirmek mümkün oluyor” diyor.

Kaynak: chip.com.tr .