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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Mark Zuckerberg, kızlarına 3 yaşından beri kodlama öğretiyormuş!

Mark Zuckerberg, kızlarına 3 yaşından beri kodlama öğretiyormuş!

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in, küçük kızlarına üç yaşından beri kodlama öğrettiği ortaya çıktı.

6 Saat Önce
2021-11-02 08:11:19
Mark Zuckerberg, kızlarına 3 yaşından beri kodlama öğretiyormuş!

Bazı çocuklar uyku vakti geldiğinde, bir masal dinler ve rüyalar alemine dalar. Mark Zuckerberg'in kızları ise bunu kodlama öğrenerek yapıyor. Büyük ihtimalle birisi ya da her ikisi birden, Meta'nın gelecekteki sahibi olacak.

Yakın tarihli bir röportajda, 2012'de Facebook'un sahibiyle evlenen Chan Zuckerberg Girişimi'nin (CZI) genel müdürü Priscilla Chan, Mark'ın iki kızını, beş yaşındaki Maxima ve dört yaşındaki August'u uyutma rutinini anlattı. The Sunday Times Magazine'e konuşan Chan, "Bazen birlikte kitap okuyorlar, bazen birlikte kod yazıyorlar" dedi ve şöyle devam etti: "Kodlama, günümüzde çocukların öğrenmesi gereken önemli bir yetenek, ayrıca görsel olarak da teşvik edici bir özelliği var. Mark, bu rutini kızlar üç yaşına geldiğinden beri yapıyor."

Chan, iki çocuğunun sosyal medya platformlarına ne zaman girmesine izin verildiğine ilişkin olarak da, "13 yaşına gelene kadar sosyal medya ile ilgilenmeyecekler, çünkü kural böyle" dedi.

Röportajın, Facebook'a ait olan Instragam'ın, genç kızlar için zararlı olduğuna dair eleştirilerin ayyuka çıktığı bir zamanda gelmesi de ilgi çekici bir zamanlama olarak değerlendiriliyor. Bu yılın başlarında Zuckerberg, kızı August'un dizüstü bilgisayarında kodlama yaparken bir fotoğrafını paylaşmış ve "Bir çocuğa kod yazmayı öğretmek, şimdiye kadar yaşadığım en büyük sabır testlerinden biri" demişti.

Kaynak: Chiponline

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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