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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Mahkemeden Apple'ın aleyhine karar

Mahkemeden Apple'ın aleyhine karar

Apple ile Epic Games arasındaki davada yargıç, Apple'ın firmaların uygulamalarına alternatif ödeme sistemleri sunmasına izin verilmesine yönelik karar aldı.

51 Dakika Önce
2021-09-10 21:17:21
Mahkemeden Apple'ın aleyhine karar

California Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, "Fortnite" oyununun yaratıcısı Epic Games'in Apple'a açtığı antitröst davasında Apple'a karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı verdi.

Söz konusu kararda, Apple'ın şirketlerin uygulamalarında müşterileri, yüzde 30'a kadar komisyon aldığı uygulama içi satın alma sisteminin dışında alternatif ödeme yollarına yönlendiren bağlantılar sağlamalarını engelleyemeyeceği ifade edildi.

Kararda, Apple'ın şirketlerin uygulamalara kayıt esnasında edindikleri bilgiler aracılığıyla müşterilerle iletişim kurmalarını yasaklayamayacağı da belirtildi.

Kararın ardından Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Epic Games, "Fortnite" oyununun iOS ve Android sürümlerine Apple ve Google'ın uygulama için ödeme sistemlerine alternatif bir ödeme altyapısı sunmuştu. Epic Games'in alternatif ödeme altyapısı ile Apple ve Google'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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