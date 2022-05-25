En iyi özel tarayıcılar, bunu yapma yeteneklerini azaltır ve çevrimiçi yaşamınızı biraz daha özel hale getirir. Lite Browser, tipik bir tarayıcıdaki Gizli veya Gizli Tarama modundan farklıdır ve bazı yönlerden daha iyidir.

Çevrimiçi gizlilik, teknoloji dünyasında büyük bir endişe kaynağıdır ve bugüne kadarki en büyük gizlilik sorunları internette gezinirken ortaya çıkar. Peki neden? Çünkü her türden çevrimiçi pazarlamacılar, tarayıcı etkinliğinizi ve tarayıcı tanımlama bilgilerini, IP adresinizi ve diğer cihaza özgü tanımlayıcıları izlemek için sizi web'de takip ederek sizden para kazanmaya heveslidir. En iyi özel tarayıcılar, bunu yapma yeteneklerini azaltır ve çevrimiçi yaşamınızı biraz daha özel hale getirir. Lite Browser, tipik bir tarayıcıdaki Gizli veya Gizli Tarama modundan farklıdır ve bazı yönlerden daha iyidir.

Burada çevrimiçi izlemenin nasıl çalıştığını ve özel bir tarayıcı kullanmaktan ne gibi bir değer elde edeceğinizi açıklayacağız ve en iyi özel tarayıcıların bir listesi ve işlerini ne kadar iyi yaptıklarına ilişkin ayrıntılarla bitireceğiz.

Şu Anda Nasıl Takip Ediliyorsunuz?

Tanımlama bilgileri, web sitelerinin, daha önce oturum açtığınız yeri ve çevrimiçi bir alışveriş sepetinde öğeleriniz olduğunda olduğu gibi diğer site etkinliklerini takip etmek için tarayıcınızın deposuna yerleştirdiği küçük veri parçalarıdır. Web'i daha kullanışlı hale getirmek için gereklidirler. Gizlilik sorunu, tarayıcınıza görüntülediğiniz site tarafından değil, üçüncü bir taraf, çoğunlukla Google, Facebook veya bir reklam hizmeti tarafından bırakılan üçüncü taraf çerezlerle ortaya çıkar. Diğer web siteleri daha sonra bu bilgilere erişerek internet izinizi incelemelerine izin verir.

Çerezler, gizliliğe yönelik tek tehdit değildir. Daha yeni bir tehdit, sistem yapılandırmanıza dayalı olarak bir profil oluşturmak için web sayfası başlıklarını ve JavaScript'i kullanmanın bir yolu olan parmak izidir. Tarayıcı parmak iziniz, tarayıcı türünüz ve sürümünüz, işletim sisteminiz, eklentileriniz, saat diliminiz, diliniz, ekran çözünürlüğünüz, yüklü yazı tipleriniz ve daha fazlasını içerebilir. Bu, üçüncü taraf çerezlerini kapatsanız bile (Google, 2023'te bir süre sonra Chrome tarayıcısında onlar için desteği kaldırmayı planladığını belirtti), sitelerin genellikle sizi parmak izi yoluyla tanımlayabileceği anlamına gelir.

Aslında, parmak izi alma, çerezlerden daha endişe verici bir gizlilik sorunudur. Çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz, ancak yeni bir cihaz almadığınız sürece dijital parmak izinizden kaçamazsınız. Başka bir sorun, bir web adresini kopyaladığınızda bazı sitelerin eklediği uzun karakter dizisidir. Bunlar da sizi tanımlar.

Web İzlemeyi Nasıl Önleyebilirsiniz?

VPN Browser sizi bu gizlilik ihlallerine karşı korumak için önlemler alabilir, ancak gizli tarama modunun (çeşitli olarak Gizli mod, Gizli mod veya yalnızca Özel mod olarak adlandırılır) genellikle sizi izlemeye karşı korumadığını unutmayın. Gizli tarama modu genellikle etkinliklerinizi yalnızca yerel makinenin geçmişinden gizler, böylece cihazınıza erişimi olan kişiler web'de nerede olduğunuzu göremez.

Bazı tarayıcılar gizliliğinizi korumak için daha fazlasını yapar. Örneğin, Edge ve Safari, kara listelere dayalı olarak bilinen parmak izlerini engeller ve Firefox, bir site parmak izi gibi görünen eylemler gerçekleştirmeye çalışırsa sizi uyaran bir davranışsal engelleme(Yeni pencerede açılır) sistemi üzerinde çalışıyor; HTML Canvas özelliğini kullanarak donanım özelliklerinizi çıkarın. Bu deneysel Firefox aracı, parmak izi okuyucular tarafından kullanılan tanımlayıcı verileri kaldırır.

Apple'ın sitesine göre Proxy Browser tarayıcı, "aygıt ve tarayıcı yapılandırması ve yüklediğiniz yazı tipleri ve eklentiler" gibi verileri gizleyen özelliklere zaten sahip.

Son zamanlarda Firefox ve Edge gibi tarayıcılara inen bir başka gizlilik koruması, daha güvenli DNS protokollerini desteklemektir. Bu, metin web adreslerini web sunucularının kullandığı sayı eşdeğerlerine çevirmek için tarayıcınızın bağlantı kurduğu sunucular sistemidir. Varsayılan olarak, ISS'nizin DNS sunucuları bu çeviriyi sağlar, ancak güvenli tarayıcılar artık hem bağlantıyı şifrelemek hem de ISS'nizin asılsız tarama isteklerinizi arama sağlayıcılarına göndermesini önlemek için encrypted dns (Socks üzerinden DNS) kullanır.