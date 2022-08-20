Laptop ekranı nasıl temizlenir? Bilgisayar ve laptop ekranı temizlerken dikkat edilmesi gerekenler

Bilgisayar ve laptop kullanımı çok olunca haliyle ekranlar da temizlenmeye ihtiyaç duyuyor. Laptop ekranı temizlerken nelere dikkat etmek gerekir? Bilgisayar ekranı temizleme nasıl olur? İşte bilgisayar ve laptop ekranı temizleme yöntemleri…

Ofiste veya evde en çok kullanılan aletlerden olan bilgisayar ve laptop ekranı kirlendiğinde çalışma motivasyonuna etki yapabilir. O yüzden bilgisayarların ve laptopların ekranlarını düzenli olarak temizlemek gerekiyor. Peki laptop ve bilgisayar ekranı nasıl temizlenir? PC ekranı temizlerken nelere dikkat etmeli?

Masaüstü bilgisayar ekranı nasıl temizlenir?

Eğer bilgisayarınız masaüstü ise ekran temizliğine başlamadan en az 10 dakika önce bilgisayarınızı mutlaka kapatın ve bu şekilde ekranın soğumasını bekleyin. Soğuk ekranı temizlemek daha sağlıklı olacaktır.

Masaüstü ekranınızın düğmesini PC kasasından çekin ve herhangi bir bağlantı oluşturmayın.

Ekranı temizlemek için bütün durumlar oluştuğuna göre, ekran temizlemeye başlayabilirsiniz. Ekran temizliği için kullanmanız gereken bez mutlaka mikrofiber olmalı.

Teknoloji marketlerden kolaylıkla satın alabileceğiniz ekran temizleme seti içerisindeki özel sıvıyı ekranınıza püskürtün ve mikrofiber bezle yavaş yavaş temizlemeye başlayın. Temizleme işi bittiğinde ekranınız eski sağlıklı ve canlı görünümüne kavuşacaktır.

Laptop dizüstü bilgisayar ekranı nasıl temizlenir?

Dizüstü bilgisayar kullanıcısı iseniz de masaüstü ekran temizleme işlemlerinin aynısını uygulayabilirsiniz.

Laptop ekranını temizlemeye başlamadan en az 10 dakika içerisinde bilgisayarınızı kapatın ve herhangi bir prizle vs. bağlantısı kalmasın.

Özel ekran temizleme spreyini ekrana sıkarak temizleme işlemini yapabilirsiniz.

Ekran temizliğinde önemli uyarı

Bilgisayar ekranı temizliği için önemli bir uyarı! Islak mendil, kolonya, aseton gibi maddeleri kesinlikle bilgisayar ekranınızdan uzak tutun. Aksi taktirde geri dönüşü olmayan olumsuzluklara yol açabilirsiniz.