Lamborghini'den inanılmaz proje!

Lamborghini, ilk NFT projesiyle yalnızca fiziksel ve dijital dünyaları bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlığın uzay keşif sürecine de göz kırpıyor.

Nike, Samsung, Twitter gibi büyük şirketlerin ardından NFT piyasasına girmeye hazırlanan dünyaca ünlü otomobil üreticisi Lamborghini, daha önce eşi benzeri görülmemiş, fiziksel ve dijital dünyaları bir araya getiren bir proje hazırladı.

Satışı yapılacak olan eserlerin NFT dünyasının çökmesi, önemini kaybetmesi halinde bile değerlerini korumalarını amaçlayan Lamborghini, projeye eklediği bir sürpriz ile bu hedefini garanti altına aldı. Diğer şirketlerin NFT ürün satışı yaptıkları, kullanıcılarını NFT ürünler yaratmaya teşvik ettikleri ya da sahip oldukları NFT'lerini sergilemelerine imkân sağladıkları günlerde Lamborghini, dijital eserler ile ilişkilendirilmiş beş adet fiziksel obje satışı yapacak. NFT PRO ve Sotheby's ile birlikte yürütülecek olan süreçte objelerin Lamborghini tarafından oluşturulmuş bir web sitesinde satılması planlanırken, bu objeleri değerli kılan yönleri ise insanlığın uzayı keşfetme sürecini sembolize etmeleri.

Lamborghini için Fabian Oefner adlı sanatçı tarafından yaratılan ve satışı yapılacak olan objeler, üzerlerinde QR kodlar bulunan, NFT'ler ile eşleştirilmiş küçük karbon fiber karecikler. Özel bir kutu içerisinde saklanan bu karbon fiber parçaları özel kılan şey ise Lamborghini'nin de dahil olduğu ortak yürütülen bir araştırma projesi için 2020 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gönderilmiş ve geri getirilmiş olmaları.

QR kodlu karbon fiber fiziksel objelerin direkt olarak NFT'lerle eşleştirileceği projenin dijital tarafında Oefner'in Lamborghini ile iş birliği sonucu yarattığı 5 adet eser var. Space Time Memory olarak adlandırılan adlı eserler, uzayda Dünya'dan uzaklaşmakta olan ve tüm parçaları saçılan, böylece yükselen bir roket görüntüsü verilen bir Lamborghini imajını içerecek. TechCrunch'ın haberine göre, hareketli olan bu görüntü, Lamborghini parçalarının 1500 adet fotoğrafından oluşturulmuş. Haberde satışı yapılacak olan beş eserin birbirlerinden ufak tefek farklılıklar içereceklerine de değinilmiş.

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, Lamborghini fanlarının şirketin yenilikçi bakış açısından dolayı şirketten bir NFT adımı beklediklerini söylerken, pek çok ajans Lamborghini ile bir NFT projesi hayata geçirmek için iletişime geçmiş. Oefner'in de Lamborghini ile iletişime geçtiği bilgisi paylaşılırken, Oefner'in seçilme sebebi, kendisinin 2018 yılında bir Miura ile benzer, fiziksel bir projeye imza atmış olması.

75 saat 50 dakika sürecek olan açık artırmadan sonra Lamborghini NFT satışlarından elde edilecek geliri ve geri dönüşleri değerlendirerek bir başka NFT projesi yürütüp yürütmeyeceğine karar verecek. Sürenin 75 saat 50 dakika sürecek olması ise bir başka mesaj, zira bu süre Apollo 11'in dünyadan yükselişi ile Ay'ın yörüngesine girişi arasında geçen süre. .