Kuryede dijital dönem

DDTECH bünyesinde yer alan Dijital Kurye, evrak teslim ve onay süresini 15 dakikaya indiriyor

Yeni Dünya düzeni ile büyüyen ve hızla gelişen kuryecilik anlayışı da dijital dönüşüme hazırlanıyor. Evrak teslim sürelerini minimuma indirmeyi hedefleyen Dijital Kurye, hizmet sektöründe devrim niteliğinde yeni bir çözüm anlayışını hizmete sunuyor. Evrak imzalama ve onay sürecini 15 dakikaya indirmeyi hedefleyen Dijital Kurye, imza teknolojileri ve kimlik doğrulama teknolojilerini kullanarak yeni bir hizmet anlayışını sektöre kazandırıyor.

Dijital Kurye almış olduğu 3.5 milyon dolar yatırımla yeni bir hizmet anlayışını dünyaya sunuyor

Günümüzde iş hayatının yoğunluğunu ve evrak onay işlemlerinin uzayan süreçlerinden bahseden Dijital Kurye CEO'su Oral Başer, sunmuş oldukları çözümlerle birlikte iş hayatının hızlı bir ivme kazanacağını söyledi. Dijital Kurye olarak kontrat yönetimi, dijital belge ve belge yönetimi hizmetleri sunduklarını belirten Başer; sunduğumuz bu çözümlerle birlikte evrak onay süreçleri çok kısa zaman içinde çözümlenebildiği gibi müşteri güvenirliğini de maksimum seviyeye çıkarmış olacağız, dedi.

GLOBALDE BU İŞİ YAPAN TEK FİRMAYIZ

Dijital Kurye'yi imza teknolojilerinin, kimlik doğrulama teknolojilerinin kullanıldığı dökümanın überi diye nitelendiren Başer, motorlu ya da araçlı kuryeler ellerinde tabletle müşterinin adresine giderek, “1 adet imzalanacak dökümanı” olduğunu söylüyor. Dökümanı kesinlikle kurye görmüyor. Müşteri kuryeye bir şifre veriyor evrak o zaman açılıyor ve evrağı sadece müşteri görüyor. Kapıda kurye müşterinin kimliğini BDK ve BDDK belirlediği regülasyonlara göre doğruluyor ve sizin gerçekten o kişi olduğunuza emin olduktan sonra evrağı rahatlıkla imzalatabiliyor. Bu işlemin ortalama süresi sadece 15 dakikayı buluyor. Bugün herhangi bir bankanın herhangi bir abonelik sürecini ise ortalama olarak 8 günde tamamlıyor. Bu çözümler sayesinde zaman tasarrufuyla birlikte kimlik sahteciliğininde önüne geçilebileceğini belirterek önümüzdeki dönemde iş hayatında büyük bir ses getireceklerini ve globalde de pek çok firmayla çalışmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.