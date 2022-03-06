Kum tanelerinden dünyanın yaşı belirleniyor

Curtin Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, dünya çapındaki sahillerde, nehirlerde ve kayalarda bulunan antik kun tanelerinin yaşını inceleyerek, Dünya’nın uzak jeolojik geçmişine ait gizli detayları ortaya çıkarmışlar.

Curtin Üniversitesi Dünya ve Gezegen Bilimleri Fakültesindeki Mineral Sistemlerinin Zaman Cetvelleri Grubu'nda çalışan baş araştırmacı Dr. Milo Barham, araştırma takımının kum içerisindeki zirkon şeklinde bilinen minerallerin ‘yaş dağılım izini' belirleyen bir ölçüm yöntemi geliştirdiğini söylüyor. Bilim insanları bu sayede, Dünya yüzeyinin son birkaç milyar yıldaki evrimine ışık tutuyor.

“Asli jeolojik kayıtların büyük bir kısmı erozyon sebebiyle kaybolmuş olsa da, zirkon gibi dayanıklı mineraller bu kayıp dünyalara ait bilgileri etkili şekilde toplayan tortular meydana getiriyor ve gezegenin tarihine yönelik ayrıntılı bir tablo çiziyor” diyor Dr. Barham. “Bunların arasında değişen çevreler, yaşanabilir bir biyosferin gelişimi, kıtaların evrimi ve antik levha sınırlarındaki mineral kaynaklarının birikimi de bulunuyor.”

“Bu yeni yaklaşım, antik jeolojinin tabiatını çok daha iyi şekilde anlamaya ve böylelikle Dünya üzerindeki tektonik levhaların dizilim ve hareketini zamana göre yeniden canlandırmaya imkan tanıyor.

“Dünyanın sahilleri, gezegenimizin jeolojik geçmişinin detaylı tarihini yüksek bir doğrulukla kayıt altına almış. Milyarlarca yıllık Dünya tarihi, her bir kum tanesinin jeolojisinde iz bırakmış. Bizim yöntemimiz, bu bilginin ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyor.”

Kendisi de Curtin Üniversitesi Dünya ve Gezegen Bilimleri Fakültesindeki Mineral Sistemlerinin Zaman Cetvelleri Grubu'nda çalışan eş yazar Profesör Chris Kirkland, yeni yöntemin, Dünya tarihinin daha önce mümkün olmayan bir detayla ortaya çıkarılmasında kullanılabileceğini söylüyor.

Çalışma 1 Nisan'da Earth and Planetary Science Letters bülteninde yayımlanacak.

Yazar: Lucien Wilkinson/Curtin Üniversitesi. Çeviren: Ozan Zaloğlu.

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