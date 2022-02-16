Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

Facebook'un sahibi Meta, üyelerinin sosyal medya platformundan çıkış yaptıktan sonra dahi aktivitelerini takip etmekle suçlandığı davada 90 milyon dolar (1.2 milyar TL) ödeme yapmayı kabul etti.