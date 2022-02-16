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Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

Facebook'un sahibi Meta, üyelerinin sosyal medya platformundan çıkış yaptıktan sonra dahi aktivitelerini takip etmekle suçlandığı davada 90 milyon dolar (1.2 milyar TL) ödeme yapmayı kabul etti.

1 Saat Önce
2022-02-16 09:20:43
Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre davaya ilişkin söz konusu ön anlaşmanın, California'daki San Jose Bölge Mahkemesi'ne sunulması ve hakimin onayını alması gerekiyor.

Ayrıca Facebook'tan, uygunsuz şekilde topladığı kullanıcı verilerini silmesi isteniyor.

Facebook, "beğen" butonunun yer aldığı eklentiler vasıtasıyla dış web sitelerinden elde ettiği verileri (çerez) saklamakla ve kullanıcıların tarama geçmişlerini reklamcılara satmakla suçlanmıştı.

Haziran 2017'de reddedilen dava, Nisan 2020'de federal temyiz mahkemesi tarafından tekrar görülmeye başlamıştı.

1.2 milyar Türk Lirası (90 milyon dolar) ödeyecek olan Meta'nın Sözcüsü Drew Pusateri, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu sorunu aştığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı. .

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