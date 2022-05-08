Kullandığımız sosyal medya uygulamaları hangi verilerimize erişiyor? Liste açıklandı!

Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere uygulamaların hangi verilerimize eriştiği merak konusudur. Buradan hareketle uygulamaların hangi bilgilerimizi depoladığı açıklandı. İşte uygulamalar ve elde ettiği veriler...

WebTekno'dan alınan bilgilere göre; günlük hayatta kullandığımız pek çok uygulama bazı verilerimizi gerek kaydolurken sorarak gerekse kaydolduktan sonra tıkladığımız içeriklere göre topluyor. Bu verilerin çalınması da ciddi sorunlara sebep olabiliyor. İşte kullandığımız sosyal medya uygulamaları ve diğer hayatımızı kolaylaştıran uygulamaların hangi verilerimize ulaştığımızın listesi...

1 - GOOGLE DOCS, SHEETS VE GMAİL: E-posta, İsim soy isim, Kullanılan cihaz, Rehber, Kullanılan diller

2 - ZOOM: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Kullanılan cihaz, Ekrandaki nesneleri, yüzleri ve arka planı taramak için alınan görsel veriler, Rehber, Kullanılan diller

3 - WHATSAPP: E-posta, İsim soy isim, Anlık konum, Telefon numarası, Cihaz tipi, Rehber, Galerideki fotoğraflar, Kullanılan diller

4- YOUTUBE: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Medeni durum, Telefon numarası, Ev telefonu numarası, Cihaz tipi, Hobiler, İlgi alanları, Kullanılan diller

5 - GOOGLE MAPS: E-posta, İsim soy isim, Cihaz tipi, Güncel işverenler, Hobiler, Görüntü verileri, Ses tanıma, Galeriye erişim

6 - NETFLİX: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Ev adresi, Cep telefonu numarası, Ev telefonu numarası, Cihaz tipi, İlgi alanları, Banka hesabı bilgileri, Ses tanıma, Kullanılan diller

7- TWİTTER: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Cinsiyet, Anlık konum, Cihaz tipi, Sosyal ağlardaki arkadaş bilgileri, Görsel yüz tanıma, Görsel çevre tanıma, Rehber, Ses tanıma, Galeriye erişim, Kullanılan diller

8 - SPOTİFY: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Cinsiyet, Ev adresi, Telefon numarası, Ev telefonu numarası, Cihaz tipi, İlgi alanları, Banka hesabı bilgileri, Sosyal medyadaki arkadaş, hobi ve ilgi alanlarına dair bilgiler

9 - TİKTOK: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Telefon numarası, Cihaz tipi, Hobiler, İlgi alanları, Banka hesabı bilgileri, Sosyal medyada hesaplarındaki arkadaşlar, hobiler ve ilgi alanları, Yüz tanıma, Çevreyi tanıma, Nesne tanıma, Rehber, Ses tanıma, Galeriye erişim, Kullanılan dil

10 - UBER: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Cinsiyet, Anlık konum, Ev adresi, Çalışma durumu, Yapılan meslek, Telefon numarası, Ev telefonu numarası, Cihaz tipi, Hobiler, İlgi alanları, Güncel işveren, Geçmiş işverenler, Sosyal medyadaki arkadaşlar, hobiler ve ilgi alanları, Yüz tanıma, Rehber, Galeriye erişim, Kullanılan dil

11 - TİNDER: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Cinsiyet, Cinsel yönelim, Medeni durum, Anlık konum, Çalışma durumu, Yapılan meslek, Evcil hayvan bilgileri, Telefon numarası, Cihaz tipi, Hobiler, İlgi alanları, Boy, Ağırlık, Banka bilgileri, Sosyal medyadaki arkadaşlar, hobiler ve ilgi alanları, Yüz tanıma, Çevreyi tanıma, Nesne tanıma, Rehber, Ses tanıma, Galeriye erişim, Kullanılan dil

12 - INSTAGRAM: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Cinsel yönelim, Anlık konum, Ev adresi, Çalışma durumu, Meslek, Evcil hayvan bilgileri, Telefon numarası, Cihaz tipi, Hobiler, İlgi alanları, Boy, Kilo, Güncel işverenler, Geçmiş işverenler, Sosyal medyadaki arkadaşlar, hobiler ve ilgi alanları, Yüz tanıma, Çevreyi tanıma, Nesne tanıma, Rehber, Ses tanıma, Galeriye erişim, Kullanılan dil

13 - FACEBOOK: E-posta, İsim soy isim, Yaş, Cinsel yönelim, Medeni durum, Irk, İnanç, Anlık konum Ev adresi, Çalışma durumu, Meslek, Evcil hayvan bilgileri, Telefon numarası, Ev telefonu numarası, Cihaz tipi, Hobiler, İlgi alanları, Akrabalar, Güncel işverenler, Geçmiş işverenler, Sosyal medyadaki arkadaşlar, hobiler ve ilgi alanları, Yüz tanıma, Çevreyi tanıma, Nesne tanıma, Rehber, Ses tanıma, Galeriye erişim, Kullanılan dil