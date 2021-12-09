Kripto para yatırımcılarına sevindirici haber: WhatsApp transfer özelliği geliyor

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni bir özelliğini kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Uygulama içindeki kripto para transferi, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın dijital cüzdan geliştiricisi Novi tarafından yürütülüyor.

Haberi Novi'nin yöneticisi Stephane Kasriel duyurdu. WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart da Twitter'da yaptığı paylaşımda Novi'nin insanlara anında, güvenli ve ücretsiz olarak kripto para transferi yapmasına yardım edeceğini yazdı.

Uygulama içerisindeki kripto para transferi bir ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para olan Pax Dolar (USDP) ile yapılacak.

Novi'nin websitesinde yer alan bilgilere göre, para transferi özelliği tıpkı fotoğraf, konum ve döküman gönderimi gibi çalışacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.