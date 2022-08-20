Kripto Fest 2022 bugün ve yarın devam edecek

Kripto Fest, Zorlu PSM’de kapılarını açtı. Festivalde; blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine konuşma ve paneller düzenlenecek.

20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Kripto Fest'te uzman birçok konuşmacının yanı sıra duayen gazeteci Emin Çapa ve ekonomist Ali Perşembe gibi isimler yer alacak.



Kripto para yatırımcıları ve teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği festivalde kripto para ve geleneksel piyasalarda uzman birçok konuşmacı olarak yer alacak. Blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine konuşma ve panellerin düzenleneceği Kripto Fest 2022, 21 Ağustos'ta kadar Zorlu PSM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.



Blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine gerçekleşecek konuşma ve paneller dışında, teknoloji tutkunları farklı aktivitelere katılım gösterebilecek. Konserlerin, stand-up gösterilerinin ve sahne şovlarının yer bulacağı festivalde, DJ Mahmut Orhan ve Tuğba Yurt sahne alacak. Kripto Fest 2022'ye ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in yanı sıra ICRYPEX' in uzman ekibi ve yönetici kadrosu da katılacak.