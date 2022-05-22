Kriminal incelemeler boşanma davalarında etkili oluyor

Çalkantılı boşanma süreçlerinde ve uzayan çekişmeli davalarda taraflar, karşılıklı suçlamalarda bulunarak savunmalarını güçlü tutmaya çalışırken, teknolojik delillerin sunulduğu birçok davada kayıtların güvenilirliği de oldukça önem taşıyor. Bu tarz durumların artması ile birlikte el yazısı inceleme, adli belge inceleme, adli görüntü inceleme ve fotomontaj incelemesi gibi konulardaki uzmanlıklara da sıklıkla başvurulmaya başlanarak çekişmeli davalarda delil olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Union İstanbul Ajans Başkanı ve Union Akademi/Kriminal'in Kurucusu Mehmet Erkmen “Günümüz davalarında tarafların iddialarını kanıtlamak, savunmasını güçlendirmek ve içinde bulundukları süreçte avantaj kazanmak için sadece kişilerin lehine sonuçları ortaya çıkaracak bilimsel incelemeleri gerçekleştirilmek üzere kriminal incelemeler büyük katkı sağlıyor” dedi.

“Bilirkişi uzmanlığı davanın seyrini değiştiriyor”

Mehmet Erkmen, “Union Kriminal olarak kişilerin arasında yaşanan, ilişkilerde ve evliliklerde ayrılıklara neden olabilecek güven zedeleyici bazı durumların ispat durumunda ya da tam tersi olarak iftira niteliği taşıyan delil niteliğindeki kayıtların tespit edilmesi için (karşıt adli bilim incelemesi) avukatlar ya da şahıslar bilirkişi uzmanlığı ihtiyacıyla bize başvuruda bulunabiliyorlar” dedi.

Union Kriminal'ın Kurucusu Mehmet Erkmen “Adli süreçlere taşınsın ya da taşınmasın, bulguların alanında yetkin, deneyimli ve marka adli bilimcilerden ve akademisyenlerden oluşan geniş kadromuzla değerlendiriyoruz” derken, binlerce metrekare labaratuvar alanında en yaygın ve çeşitli akredite adli bilim servisi verebilecek kapasitede, ENFSI ve benzeri tüm ağ ve platformlara her alanda ve düzeyde üye, dünyanın önde gelen özerk ve özel adli bilimler enstitüsü olma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye ifade etti.

Ayrıca adli bilim incelemelerini karşıt bir bakış açısıyla değerlendirip, diğer tarafın argümanlarını boşa çıkarabilmek için olayın ve bulguların ilk ele alındığından andan itibaren uygun olmayabilecek tüm süreçleri adli bilim olanakları içerisinde karşıt adli bilim incelemesi ile ortaya çıkararak lehteki durumları arttırmak da Union Kriminal'in hizmetleri arasında yer alıyor.

Union Kriminal buna ek olarak, on yıllardır tüm dünyada yaygın biçimde kullanılan konuşmadan duygu analizleri ile davalarda saklanan gerçeklere ulaşmakla kalmıyor; bünyesindeki Union Akademi ile özel dedektiflik eğitimi, adli bilişim uzmanlığı eğitimi, adli belge ve sahtecilik incelemeleri eğitimi, parmak izi uzmanlığı bilirkişilik eğitimi, ses konuşma ve metin incelemeleri eğitimi gibi eğitimleri ile kaliteyi arttırmaya yönelik hizmetler de yürütüyor. (Chip)