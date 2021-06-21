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Konsolseverler müjde: Sınırlı sayıda Playstation 5 Amazon'da satışa çıkıyor

Amazon, Prime Day özel günleri sebebi ile sınırlı sayıdaki Playstation 5'in Amazon Türkiye'de satışa çıkarıldığını duyurdu. Playstation 5 Amazon'da ne kadar satılacak? Amazon Playstation 5 stokları ne kadardır? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
21.06.2021 15:06:11
Konsolseverler müjde: Sınırlı sayıda Playstation 5 Amazon'da satışa çıkıyor

Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsolu üreticisi Sony, Playstation 5 ile birlikte oyun sektörünü yeni bir boyuta çıkarmayı hedefliyordu. Konsol ilk çıktığı günden itibaren büyük bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Ülkemizde stokların daha geç tarihte yenileneceğinin belirtilmesinden sonra Türkiye pazarında adeta 'konsol kara borsacılığı' yapılmaya başlanmıştı. Normal olarak başlangıç fiyatı 8.300 TL olan PS5, bazı kötü niyetli insanlar tarafından e-ticaret sitelerinde 15.000 TL fiyatla satılmaya çalışılmıştı. 

Şimdilerde ise stokların yenilenmesini bekleyen Türkiye'deki kullanıcılar için Amazon'dan sevindirecek bir haber geldi. Amazon indirim kampanyası olan Prime Day kapsamında sınırlı sayıda Playstation 5'i Amazon Türkiye'de satışa çıkaracağını açıkladı. Açıklamaya göre, İlk gün 150, ikinci gün 150 olmak suretiyle 21-22 Haziran tarihlerinde toplamda 300 adet stokla ülkemizde satışa çıkacak PS5 cihazı bugün 15:00 itibariyle tüketicilere açılıyor. Konsolun Amazon Türkiye'de 7.499 TL fiyat etiketi ile satılacağı bilgisi paylaşıldı.

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Sony PlayStation 5 özellikleri

AMD Zen 2 mimarili işlemciye ve AMD Radeon RDNA 2 GPU‘sundan güç alan PlayStation 5, 16 GB GDDR6 bellekler ile hazırlandı. 825 GB yüksek hızlı SSD'ye sahip olan konsol, DualSense kontrolcüsü ile oyun deneyimi üst noktalara taşıdı. Tüm bunların yanı sıra Ray Traycing ve gerçek 4K çözünürlük sunmayı başaran konsol, oyun zevkinizi artırmaya yönelik geliştirildi.

İşlemci: AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3.5 GHZ hızında

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

GPU mimarisi: AMD'nin özel geliştirdiği RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD slotu

Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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