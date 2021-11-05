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Kombi tüm gün çalışmalı mı yoksa sadece gerektiğinde mi açılmalıdır?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Kombi tüm gün çalışmalı mı yoksa sadece gerektiğinde mi açılmalıdır?

Kombi tüm gün çalışmalı mı yoksa sadece gerektiğinde mi açılmalıdır?

Kışla birlikte soğuklar geldiğinde nasıl bir ısıtma yöntemi tercih edilmelidir? Kombi tüm gün açık mı bırakılmalı yoksa gerektiğinde mi kullanılmalı? Peki hangisi daha ucuz?

2 Saat Önce
2021-11-05 08:19:48
Kombi tüm gün çalışmalı mı yoksa sadece gerektiğinde mi açılmalıdır?

Kuzey Yarımküre için kış geliyor, soğuk sabahları, serin günleri ve soğuk havayı beraberinde getiriyor. Bu süre zarfında evinizi sıcak tutmak, soğuğa ne kadar dayanabileceğiniz ve banka bakiyeniz arasında bitmek bilmeyen bir mücadele yaşayabilirsiniz. Peki bir evi ısıtmanın en ucuz yolu nedir? Kısa süreli yüksek ısı mı yoksa tüm gün düşük ısı mı?

Bu sorunun cevabı önceliklerinizin ne olduğuna bağlıdır, gün boyu rahatlık mı istiyorsunuz yoksa geçinmenin en uygun maliyetli yolunu mu arıyorsunuz?

En Ekonomik Isıtma Nasıldır?

Enerji tasarrufuna kendini adamış bir İngiliz kuruluşu olan Energy Saving Trust, uzun süredir devam eden bir efsaneye göre, ısıtmanızı tüm gün kapatıp tekrar açmaktan daha düşük bir sıcaklıkta çalıştırmanın daha ucuz olduğu efsanesi gerçekten bir efsanedir.

Bir evi ısıtmanın en ucuz yolu, ısıtıcıyı yalnızca ihtiyacınız olduğunda çalıştırmaktır. Bunu, zamanlayıcılı bir ısıtıcıyı siz yataktan kalkmadan hemen önce başlayacak ve ev dışındayken kapatacak şekilde ayarlayarak yapabilirsiniz veya evden çalışıyorsanız, sadece gün içinde evdeyken çalıştırın.

İki yaklaşım (tüm gün veya aralıklı) arasındaki fark, iyi yalıtılmış evlerin bile her zaman bir miktar ısı kaybetmesidir. Isıtmayı kısa süreli ısınmalar için açarsanız, uzun süreli ısınma maratonuna kıyasla genel olarak daha az ısı kaybedersiniz ve daha az harcarsınız.

Ancak evinizi ısıtmanın en iyi yolunu bulmanın bir Goldilocks bulmacası olduğu söylenebilir, çünkü bir evi ısıtmanın en ucuz yolu çoğu zaman en rahat seçenek olmayacaktır. İhtiyacınız olduğunda kısa süreli keskin ısı patlamaları, ani ısınma ile yoğuşma oluşturabilecek soğuma dönemlerinin de önünü açar.

Ayrıca bu yaklaşım, evinizin ısınmaya başlamasını beklerken biraz üşüyeceğiniz anlamına gelir ve tahmin edilebileceği gibi, tüm gün ısıtmayı daha düşük bir sıcaklıkta bırakırsanız, böyle bir sorun yaşamamanız gerekir.

Bütün bunlar bir araya geldiğinde şu sonuca varılır: En iyi yaklaşım, kazan verimliliğinizi minimumda tutarken radyatör vanalarınızı en yüksek ayara getirmektir. Biraz daha fazla para harcayacaksınız, ama sonunda verdiğiniz paraya değecek.

Southampton Üniversitesi'ndeki bilim adamları, aynı zamanda maliyetleri ve karbon emisyonlarını azaltmak için akıllı bir şebeke kullanarak bir ev ısıtma sistemini uyarlanabilir bir şekilde kontrol etmenin bir yolunu araştıran 2011'de yayınlanan bir makalede sorunu tespit ettiler. Araştırmacıların “ev enerji yönetimi ajanı”, bir evin termal özelliklerini öğrenmek ve bir sonraki günün havasının ne olacağını tahmin etmek için Gauss süreçlerinin yardımını kullanmak üzere programlandı. Kit daha sonra ev sahibine giden finansmanları ve karbon emisyonları hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak, ısıtma tercihlerini buna göre ayarlamalarına izin verdi.

Kaynak: technopixel-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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