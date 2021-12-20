Klavyedeki F tuşları ne işe yarar?

Günümüzde birçok işlem artık bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Klavye üzerinde birbirinden farklı onlarca tuşlar bulunmaktadır. Bu tuşlardan en çok dikkat çekenleriyse F tuşlarıdır. Birden on ikiye kadar sıralanmış olan F tuşları birçok özelliği mevcuttur. Peki, F tuşlarının fonksiyonları nelerdir?

Bilgisayar içinde birçok parça bulunur. Bunlar donanım ve yazılım diye ikiye ayrılır. Yazılım, bilgisayarın içinde çalışan programlara verilen isimdir. Donanım ise bilgisayarın dışında olan ekran, kasa, mause ve klavye gibi parçalardır. Bu parçalar kullanıcılara rahat bir kullanım sağlamak için geliştirilmiştir. Klavyede bulunan F tuşları da bu amaca hizmet etmektedir. Birçok kişi F tuşlarının ne işe yaradığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Klavyedeki F tuşları ne için kullanılır?

1- F1 tuşu, neredeyse her programın yardım ekranını çıkartmaktadır.

2- F2 tuşu seçilen dosya veya klasörlerin yeniden isimlendirilmesini sağlar.

3- F3 tuşu, o an aktif olan uygulama için arama özelliğini açmaya yarar.

4- F4 tuşunu alt ile birlikte kullanmanız gerekiyor. Bu iki tuş aktif olan sayfayı ve pencereyi kapatır.

5- F5 tuşu yenile olarak bildiğimiz tuştur. Sayfa ya da dokümanı yenilemeyi veya yeniden yüklemeye yaramaktadır. Ayrıca günümüzde kullanılmıyor olsa da messenger üzerinde mail gönderip almaya yaramaktadır.

6- F6 tuşu, neredeyse tüm internet tarayıcılarında imleci sayfaya taşıma özelliğini yerine getirir.

7- F7 tuşu, Microsoft Office uygulamalarındaki herhangi bir dokümanın içerisinde sözcük ve gramer kontrolü yapmaya yaramaktadır.

8- F8 tuşu yalnızca Windows başlatılırken boot menüsüne girmeye yaramaktadır. Bios ayarları olarak da bilinir.

9- F9 tuşu, bir Word dosyası üzerinde F5 gibi yenileme yapar. Ayrıca Microsoft Outlook üzerinde e-posta gönderip almayı çalıştırır.

10- F10 tuşu, açık bir uygulamanın menü çubuğunu aktif hale getirir. Shift ile birlikte basıldığında ise mouse ile sağ click yapmış etkisi olmaktadır.

11- F11 tuşu, internet tarayıcıları üzerinde tam ekran yapmanızı sağlamaktadır.

12- F12 tuşu ise Microsoft Word üzerinde kaydetme penceresini açar. Ayrıca Google Chrome üzerinde kaynak kodu göstermeye yaramaktadır. Bu tuşu genellikle site yazılımcıları kullanır. Sitenin hangi kaynak koduyla yazıldığını ve nasıl yazıldığını bu tuş ile öğrenirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.