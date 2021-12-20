Klavyede nasıl hızlı yazı yazılır? 10 parmak klavye ne demek?

Klavye, bilgisayardaki girdileri yani verileri ve yazıları ekrana yansıtan donanımsal bir araçtır. Klavyenin hızlı ve pratik kullanımı özellikle bilgisayar üzerinden çalışan kişiler için önemli bir konudur. Klavyeyi daha hızlı kullanmanın yollarını arayan kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, klavye nasıl daha hızlı kullanılır? 10 parmak klavye nedir ne işe yarar?

İş yerinde veya evde bilgisayar kullanırken en büyük sorun belki de klavyede hızlı yazmaktır. Çünkü hızlı yazmak uzun sürecek bir işin süresini kısaltabilecek en büyük yoldur. İnternet üzerinde birçok hızlı klavye kullanma rehberi bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanıysa 10 parmak klavyedir. 10 parmak klavyenin kullanım özellikle bilgisayar kullanıcıları tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

10 parmak klavye ne demek ve nasıl kullanılır?

10 parmak, adından da anlaşacağı üzere klavyeyi 10 parmakla kullanmak için geliştirilmiş yönteme denir. Bir çeşit eğitimdir ve internetten kolayca erişebileceğiniz bir bilgidir. 10 parmak eğitimindeki kişiler, bilgisayar ekranında yazan harflere basarak zamanla klavyeye olan el alışkanlıklarını artırırlar bir süre sonra eğitimi alan kişi hiç klavyeye bakmadan klavyeyi kullanabilir hale gelir. 10 parmak eğitimine almak için arama motorona”10 parmak” yazmanız yeterli olacaktır. Siteye girip alıştırma yaparak klavye kullanma hızınızı geliştirebilirsiniz.

Hızlı klavye kullanmanın pratik yolu nedir?

1-Doğru klavyeyi seçerek başlayın. Klavyeniz yumuşak basımlı olmalı ki tuşlara basarken zorlanmayasınız.

2-Tırnaklarınızı düzenli olarak kısa tutun. Çünkü uzun tırnaklar hızlı klavye kullanıma engel.

3-Klavyenin kısa yollarını öğrenin ve bunları her fırsatta kullanın.

4-Klavyede yazarken bileklerinizi masaya veya herhangi bir yere dayamamaya dikkat edin. Çünkü bileklerinizi bir yere dayadığınız zaman parmaklarınız tembelleşmeye başlar. Ayrıca bileklerin çevresi hassastır birçok damarı bünyesinde barındırır. Uzun süre bileğinizi bir yere dayarsanız kolunuz uyuşmaya başlayacaktır. Bu da klavyede bir şey yazarken yavaşlamanıza sebep olacaktır.

5- Oturuşunuza dikkat edin ve sırtınızı bilgisayar koltuğuna yaslayın.

6- 10 parmak alıştırmasını sık sık tekrarlayın ki klavyeye olan alışkanlığınız artsın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.