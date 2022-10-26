'Kızılelma'nın yeni modelleri olacak'

SAHA EXPO 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiine ilişkin sorulara cevap verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in TRT Haber'e yaptığı açıklamalarından satır başları:

Biz süreci yakından takip ettiğimiz için bir dizi projeyi beraber görmek bizi de heyecanlandırıyor. Çok sayıda projemiz var. Projelerimizin hepsi önemli. Çünkü bir eksiklik olursa bu size bir zafiyet oluşturabilir.

Her hangi bir ürün çıktığında daha proje çıkmadan ondan sonrası ne olur diye düşünmemiz ve ARGE kuruluşlarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Gözümüz ufukta. Yeni projelerin çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Yoksa geri kalırız.

Füzelerimizle ilgili devam eden çalışmalarımız var. Özellikle uzay ve uydu fırlatma çalışmalarında açıklama yapmadan gitmek bizim için daha emniyetli. Bu çalışmaların devamı olacak.

2023'ü hangardan çıkış yılı olarak adlandırdık. Milli Muharip Uçak ete kemiğe bürünmüş, sistemleriyle beraber hangardan çıkmış olacak. Uçuş ondan 1-2 sene sonra olacak.

"KIZILELMA'NIN YENİ MODELLERİ OLACAK"

Kızılelma'dan 1-2 adım ötesi de planlanıyor. Hem Baykar hem de başka şirketlerimiz tarafından… 2023 hedefi Kızılelma için de söz konusu. Kızılelma'nın da 1-2 modeli olacak. Modellerin kendi içinde değişik avantajları ve üstünlükleri olacak. Uçan platformu yapmanız bir adım olduğu kadar uçan bir platforma koyacağınız unsurlar da önemli. Kızılelma'nın da uçan bir platform değil uçtuğu zaman ne tür ekipmanlarımızı hangi kabiliyette kullanacağını da görmüş olacağız. İnsansız savaş uçağının İHA ve SİHA'lardan en önemli farkı hızı olacak.

İnsansız sisteler kolay feda edilebilir. En önemli şey insan hayatı. İnsansız araçlarla insan hayatını tehlikeye atmamış oluyorsunuz.

İnsansız sistemlere çok çeşitli ortamlarda bir geçiş var. Bir kere insan hayatını tehlikeye atmıyorsunuz. Daha ucuz ve çok sayıda üretiminiz mümkün. Onu uçuran insanın onu rahat uçurabilmesi için gerekli olan birçok sistem var onlardan vazgeçiyorsunuz.

Hasmınıza önemli zarar vermesi, onların kafasını karıştırması ve onların göze alamayacağı riskleri göze alarak muharebe yapmanız çok daha etkili olacak.

Araç ne olursa olsun her türü aracın sahada akıllı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Akıllı olduğu kadar bir birlerini gören anlayan komuta merkezine bilgi ileten sistemler olduğunu görüyoruz.

TÜRKİYE'DE ÇİP TASARIMI

Çip konusu bundan 3 sene önce baktığınızda üretimi bir ülkeden geliyordu. Önemli olanın çip tasarımı olması bekleniyor.

Türkiye'de çip tasarımı yapılıyor. Özellikle savunma ve güvenlik sektörü söz konusu olduğunda çipi dışarıya yaptırıyor olmak bir risk konusu olabilir.

Bu konuda uzman yada belirli mesafe almış ülkelerle yakınlaşma olması gibi bir politika belirledik. Çip üretimi çok büyük yatırımlar istiyor.

Bu yatırımları başlatıyor olacağız. Çip konusunda bu kadar farkındalık oluşmuşken herkes kolları sıvadı. Üretime girişti. Türkiye'nin çip konusunda kendi göbeğini keser konumda olması bizim için önemli bunun için çalışmalar yapmaktayız.

Motorlarımız yerlileşiyor. Milli Muharip Uçak için turbo jet motor tasarımı çalışmalarımız devam ediyor.

Pistonlu motorlara geldiğimizde 300-400 beygir motorlarımız ortaya çıkıyor. İHA motorlarımız şuan da yerlileşmiş durumda.

ALTAY TANKI MOTORU

Gençler önemli TEKNOFEST bu konuda önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Oradaki heyecan çok büyük. Oradaki gençlerimizin hepsinin önünün açılması gerektiğine inanıyoruz.

Vizyoner Genç die bir portalımız var gençlerimizin oraya katılmalarını bekliyoruz. Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Liselerimizle ilgili Savunma Sanayii şirketlerimizi sorumluluklar yükledik.

Altay Tankı'nın seri üretimini başlatma aşamasına geldik. Motor paketi ile ilgili bir anlaşma olduğu zmana biz de seri üretimini başlatma aşamasıda geleceğiz. O da çok yakın inşallah.

GÖKBEY'de 3 adet jandarmaya teslimat ön görülüyor. İlk modellerde belirli bir yavaşlık görülebilir ama üretici firma ileride bu sistemi daha da hızlandırması başlaması lazım.

2022 ihracat rakamları hedeflerimizin de üzerinde olabilir.

Kaynak: TRTHaber

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