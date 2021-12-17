Kızıl gezegendeki sürpriz keşif, NASA ekibini şoka uğrattı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars aracı Perseverance, görev ekibinin şok geçirmesini sağlayan bir keşfe imza attı. Perseverance, krater iniş alanındaki muhtemelen en eski kayaların nasıl oluştuğunu keşfetti.

NASA'nın Mars gezgini Perseverance, krater iniş alanındaki muhtemelen en eski kayaların nasıl oluştuğunu keşfetti. Kraterdeki kayaların volkanik kökenli, belki de bazı eski lav akıntılarının ürünü olduğu söyleniyor.

"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

BBC'nin haberine göre, bu keşif, görev için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Çünkü bu, kayaların örnekleri önümüzdeki on yılda Dünya'ya geri gönderildiğinde tarihlenebilecekleri anlamına geliyor.

Bu, yalnızca iniş yerinin değil, genel olarak Mars'ın ve Güneş Sistemi'nin tarihine ilişkin yeni bilgiler öğrenmemizi sağlayacak.

Perseverance'a biri "Fractured Rough", diğeri "Séítah" olarak adlandırılan iki geniş alanı incelemesi için komut verildi. Bilim insanlarının "Séítah" hakkındaki ilk görüşü, kayalarının tortul kökenli olduğuydu. Yani, suda veya rüzgarda biriken mineral parçacıklarının sıkıştırılmış birikimiydi.

ŞOK YAŞADILAR

Ancak Perseverance, sondaj yapmaya ve jeokimyasını ayrıntılı olarak incelemeye başladığında görev ekibi bir şok yaşadı. Çünkü cihazlar, mineral piroksen tarafından sarılmış ve çevrelenmiş çok sayıda olivin kristali tespit etti.

Olivin kristali, magmada ilk önce kristalleşen yapı olarak biliniyor. Bu da kayaların kökeninin volkanik olduğunu gösteriyor.

Bu örneklerin Dünya'ya getirilmesinin, uzun yıllar sürecek bilimsel araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: mynet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.