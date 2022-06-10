Kendi kendine iyileşebilen robotik parmak geliştirildi

Bilim insanları canlı insan derisine sahip ve kendi kedine iyileşebilen robotik bir parmak geliştirdi

Terminator filmleri artık gerçeğe bir adım daha yakın: Bu robotik parmak, insan hücrelerinden yapılmış iyileşebilen canlı bir deriye sahip.

Hayal gücümüzün eseri olan ve distopik bir geleceğe ışık tutan beyaz perdenin önemli eserlerinden Terminator'ü izlemeyeniniz yoktur. Ve şimdi Terminator gerçeğe bir adım daha yakın gibi görünüyor

Tokyo Ünivesitesi'ndeki araştırmacılar Arnold Schwarzenegger'in cyborg suikastçısına çok benzeyen, canlı insan derisiyle kaplı robotik parmak geliştirdiler. Bu robotik parmak tamamen canlı insan derisiyle kaplanmış ve kendi kendine iyileşebiliyor.

Laboratuvar koşullarında üretilen bu cilt, robotik parmağın bükülmesine dayanacak kadar güçlü ve esnek olurken, aynı zamanda daha da ilginç olanı kendi kendine iyileştirebilme yeteneğine sahip. Araştırma ekibinden canlı bileşenlere sahip makineler de yapan bir MIT mühendisi olan Ritu Raman, “Bu çok ilginç bir çalışma ve sahada ileriye doğru atılan önemli bir adım” derken, "Biyolojik materyaller ilgi çekici çünkü dinamik olarak çevrelerini algılayıp uyum sağlayabiliyorlar” şekline konuşuyor.

Bu çalışma, gelecekte aktif hayatta yer alması beklenen robotların canlı deri ile birlikte “gerçek bir insan” gibi görünmesini sağlayabilir. Yani izlediğimiz o bilim kurgu filmleri, çok yakında gerçek olabilir.

Kaynak: chip.com, Ercan Uğurlu