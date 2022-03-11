Kendi Animasyonlu GIF'lerinizi Nasıl Yapabilirsiniz?

Günümüzde kullandığımız çevrimiçi görsel tepkiler 80 li yıllarda ilk olarak yan bir şekilde yapılan gülen suratlarla ortaya çıktı :) İnsanların kendisini görselle ifade etme çabası bu gün de GİF lerle devam ediyor.

Animasyonlu GİF ler birkaç saniyelik dalgalı hareket gösteren dosyalar olup bunlara çevrimiçi uygulamalar ve sohbet formları gibi internetin birçok alanında karşınıza çıkabilir.

Klasik animasyonda olduğu gibi , animasyonlu bir GIF Oluştururken hareket yanılsaması yaratmak için sırayla oynatılan bir dizi durağan görüntüden oluşur. İnternetten bir GIF bulun ve Photoshop'a sürükleyin; animasyonu oluşturan ayrı kareleri göreceksiniz.

GİF ler Hakkında:

Tanım olarak anlatılınca kısa video gibi gelse de kısa videolara öre teknik olarak farklılıklar gösterir. Her ikiside bir dizi görüntü kullanır ancak GIF'ler ses içermez, bu nedenle bazılarında gördüğünüz altyazılar AVIF olarak da bilinen daha yeni rakip görüntü formatlarını destekler.

GIF oluştururken genelde birkaç saniye uzunluğunda olmasına dikkat etmek gerekir, döngüde oynatılır ve kendinizi ifade etmenin çok yönlü yolları olarak emojilere destek vermeye devam etmektedir.

GİF ler mesajlaşmada etkileşimde kullanılan resim dosyalarıdır. Hatta bazı mesaj ve klavye uygulamaları size destek olup kendinizi bu yönde ifade edebilmeniz için hızlı erişim butonu dahi kullanırlar. GİF leri de kısaltma olarak kullandığımızdan bu çok şaşılası bir durum olarak görünmüyor.

Apple ile Otomatik GIF

Gif yapabilmek için programlar çoktur, fakat App Store'a gitmeden önce, iPhone veya iPad'inizde bulunan programlarla bir GIF hazırlayabilirsiniz. Örneğin, Apple'ın Canlı Fotoğraflar özelliğiyle (aksiyonu resimden 1,5 saniye önce ve sonra kaydeder) beğendiğiniz bir çekim yaptıysanız, efektler ekleyebilir ve bunu hareketli bir GIF olarak kaydedebilirsiniz.

Fotoğraflar uygulamasına gidin, Canlı Fotoğraflar albümünden bir resim açın ve Döngü veya Sıçrama gibi bir efekt eklemek için sol üst köşedeki gri Canlı simgesine dokunun. Canlı fotoğrafı bir GIF'e dönüştürmek için, iOS Kısayolları uygulamasını açın veya App Store'dan alın . Kısayollar Galerisi'nde GIF Yap kısayolunu arayın ve ekleyin. GIF Yap simgesine dokunun ve dönüştürmek için canlı fotoğrafınızı seçin.

Android ile GIF Oluşturun

Android tabanlı bir telefondaki fotoğraflardan animasyonlu GIF oluşturma seçenekleri, donanıma, yazılıma ve taşıyıcıya göre değişebilir. Öreğin bir Samsung Kullanıcıları fotoğraflar ve videolar için GIF oluşturma özelliklerini kullanabilirler .

Kitaplık'a, ardından Yardımcı Programlar'a ve Yeni Oluştur'a dokunmanız yeterlidir. Animasyon'u seçin, fotoğrafları seçin ve Oluştur'a dokunun.

Özel Bir GIF Uygulaması Kullanın

Telefonunuzla birlikte gelen ücretsiz araçlar hızlı bir şekilde basit bir GIF oluşturabilirsiniz, ancak metin eklemek, daha fazla kontrole sahip olmak ve hatta yeni fikirler için GIF arşivlerine göz atmak istiyorsanız uygulama mağazanızı ziyaret edin. Birçok GIF oluşturma uygulaması mevcuttur ve tr.kizoa.com en iyilerinden biridir; tr.kizoa.com ayrıca animasyonlu GIF arşivine, kendi GIF oluşturma öğreticisine sahiptir .

Basit şekillerle yaratıcı olun

Mümkün ve uygun olduğunda, fotoğraf yerine illüstrasyonları tercih edin. Aynı izlenimi bazı basit renkler ve şekillerle nasıl yeniden yaratabileceğinize şaşıracaksınız.

Fotoğraflarınızı örtün

Animasyonlu GIF' inizde bir resmi büyük bir dosyaya dönüştürmeden kullanmak istiyorsanız, resminizdeki renk sayısını azaltmak için basit bir kaplama ekleyebilirsiniz. Görüntü boyutunuzu optimize etmek söz konusu olduğunda, sepya tonları veya siyah beyaz kullanmak her zaman iyi bir fikirdir. Ayrıca animasyonunuza ekleyeceğiniz diğer öğeler de bu şekilde daha görünür hale gelecektir

Tüm gerçek renkleriyle gerçekçi bir fotoğraf göstermeniz gerekiyorsa, resmin çoğunu herhangi bir geçiş kullanmadan düz bir renk bloğuyla kapatmayı deneyin; Hala gerekli olanı gösterecek kadar resim elde edeceksiniz, ancak şimdi dosya boyutu orijinal boyutunun neredeyse yarısına düşürüldü. .