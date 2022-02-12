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'Kara Şahin' ilk defa pilotsuz uçtu
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TIMETURK / TEKNOLOJİ / 'Kara Şahin' ilk defa pilotsuz uçtu

'Kara Şahin' ilk defa pilotsuz uçtu

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Salı günü yaptığı açıklamada Kara Şahin helikopterinin pilotsuz ilk otonom uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu. Helikopter, 30 dakika boyunca kokpit içi otomasyon sistemiyle yönetildi.

1 Saat Önce
2022-02-12 15:59:15
'Kara Şahin' ilk defa pilotsuz uçtu

DARPA açıklamasında Hava Mürettebatı Kokpit İçi Otomasyon Sistemi (ALIAS) programıyla, 5 Şubat'ta insansız Kara Şahin helikopterinin, ilk uçuşunu yaptığını belirtti. Programın amacının görüş zorluğu veya iletişim kopukluğu olduğunda pilotlara yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi.

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DARPA açıklamasında “ALIAS, mevcut uçaklara yüksek düzeyde otomasyon eklenmesini kolaylaştıran, güvenli mürettebatı azaltılmış operasyonlara olanak tanır” ifadeleri yer aldı. DHA .

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