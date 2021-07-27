WhatsApp günümüzde hayatımızı kolaylaştıran mesaj uygulamalarından biridir. Mobil uygulama vasıtasıyla giriş yapılabilecek WhatsApp’a, herhangi bir arama motorundan da WhatsApp Web şeklinde girilebilir. WhatsApp Web’e telefonumuz üzerinden kare kod okutarak erişmemiz mümkündür. Bunun yanı sıra bazı durumlarda telefonumuzun kamerasının bozuk olması veyahut kamerasının olmaması durumlarında da WhatsApp Web’e girilir mi sorusu oldukça sık sorulmaktadır. Peki kamerası bozuk telefondan WhatsApp Web’e girilir mi? Kamerası olmayan telefondan WhatsApp Web’e girilir mi? WhatsApp Web’e nasıl giriş yapılır?

WhatsApp birçok kişi tarafından kullanılan popüler bir mesaj uygulamasıdır. Mesajlaşmanın yanı sıra fotoğraf, video ve ses kaydı atma, sesli ve görüntülü arama yapma ve konum paylaşımında bulunma gibi işlevler yapılmaktadır. Mobil telefon vasıtasıyla kullanılan bu uygulama, WhatsApp Web olarak masaüstü bilgisayarlar, laptoplar ve tabletlerde de kullanılmaktadır. WhatsApp'ın mobil uygulama vasıtasıyla değil de bir arama motoru vasıtasıyla WhatsApp Web olarak kullanılabilmesi için telefon üzerinden QR kod okutularak bu işlevden de faydalanılabilir. Bu noktada bazen telefonumuzda oluşabilecek problemlerden dolayı WhatsApp Web'e girmekte sorun yaşayabiliriz. Bu sorunlardan biride kameramızda meydana gelen bir problemden kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda birçok kişi WhatsApp Web'e nasıl girilir sorusunu merak etmektedir. İşte tüm detayları ile kamerası bozuk telefondan veyahut kamerası olmayan telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir? sorusunun cevabı…

Kamerası bozuk telefondan WhatsApp Web'e girilir mi?

Her ne kadar birçok kişi kamerasız bir telefondan ya da kamerası bozuk bir telefondan WhatsApp Web'e giriş yapmak istese de, bu mümkün görülmemektedir. Çünkü WhatsApp Web'e girerken kullanıcılar kendi telefonlarından bu işlemi gerçekleştirmektedirler. Telefonun arka kamerası kullanılarak WhatsApp uygulaması sayesinde kare kod okutulur ve WhatsApp Web'e kolaylıkla girilmiş olur. Eğer telefonumuzun kamerası bozuk ise ya da kamerasız bir telefonumuz var ise kare kodu okutamayacağımızdan dolayı bu işlemi yapamayız.

Bu noktada birçok sitede çeşitli uygulamalar vasıtasıyla kamerası olmayan telefondan veyahut kamerası bozuk bir telefondan WhatsApp Web'e giriş yapılabileceği söylenmektedir. Fakat bu gibi uygulamaları indirirken oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü herhangi bir uygulama vasıtasıyla bu işlem gerçekleştirilememektedir. Bu uygulamalar genellikle virüs bulaştırıp, telefonlara zarar vermek ve özel bilgilere erişmek adına kullanılabilir.

Bunun yanı sıra telefonumuzun kamerası bozulursa WhatsApp Web'i kullanabilmemizin tek bir yolu vardır. Eğer daha öncesinde bilgisayarımız üzerinden WhatsApp Web'e giriş yaptıysak ve çıkış yapmadıysak bu uygulamayı rahatlıkla kullanabiliriz. Daha öncesinde kullandığımız tarayıcı üzerinden https://www.whatsapp.com/ adresine girip en üstte yer alan WhatsApp Web seçeneğini işaretlersek bu işlemi kolaylıkla yapabiliriz.

WhatsApp Web'e nasıl giriş yapılır?

WhatsApp Web, telefon uygulaması dışında kullanılan bir web sürümüdür. Bilgisayarlarımız vasıtasıyla bu sürümü rahatlıkla kullanabiliriz. Şu adımlar takip edilerek WhatsApp Web'e giriş yapılabilmektedir:

Öncelikle telefonumuzdan WhatsApp uygulamasına giriş yaparız. Bu süreçte telefonumuzun ve bilgisayarımızın internete bağlı olması gerekmektedir.

Daha sonra bilgisayarımız üzerinden WhatsApp Web (https://www.whatsapp.com/) sayfasına giriş yaparız.

Bu sayfaya gittiğimizde önümüze kare kodun bulunduğu bir sayfa açılacaktır.

Bu kare kodu telefonumuz ile eşleştirebilmek için telefonumuzda çeşitli adımlar gerçekleştirmeliyiz.

Telefonumuzda girdiğimiz WhatsApp uygulamasında Ayarlar kısmına gideriz ve buradan WhatsApp Web seçeneğini seçeriz.

Bu kısma geldikten sonra önümüze çıkacak tarama bölümünü, bilgisayarımızda bulunan kare kod kısmında okutmamız gerekmektedir.

Kare kod'u okuttuktan sonra ise bilgisayarımız WhatsApp Web'e giriş yapmış olacaktır.

WhatsApp Web'de aktif kalabilmek için hem telefonumuzun hem de bilgisayarımızın internete bağlı durumda olması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.