Kaan Gülten SEO’da Yapay Zekâ Etkisini Değerlendirdi

Webtures CEO’su Kaan Gülten, yapay zekâ ile SEO arasındaki ilişkiye dair yaptığı açıklamada; “Öncelikle konunun netleştirebilmesi adına SEO nedir? Yapay zekâ nedir? Bunları cevaplanmasında fayda var. SEO (Search Engine Optimization – Arama Motoru Optimizasyonu) internet dünyasında yer alan sitelerin Google, Bing, Yahoo, Yandex ve diğer arama motorlarında organik bir şekilde daha üst sıralarda yer alması amacı ile yapılan çalışmalara verilen addır. Yapay Zekâ ise, makinelerin tecrübe ederek öğrenmesini, yeni verilere uyum sağlamasını, insan zekâsını gerektiren görevleri yerine getirmesini sağlayan bilgisayar sistemlerinin bilişimi ve gelişimi demektir.” dedi.

Arama motoru algoritmalarının günden güne değiştiğini ve geliştiğini ifade eden Kaan Gülten, “Yapılan arama sorgularını daha anlamlı bir hale getirmek, kullanıcılara yaptıkları sorgunun cevaplarını en iyi ve en doğru bir şekilde sunmak ve olası manipülasyonlara yer vermemek maksadı ile Google, daha yaratıcı daha orijinal ve farklı yollar aramaktadır.” dedi.

Google'ın bu amacı doğrultusunda, yaptığı listelemelerde, yapay zekâyı kullanarak, yapılan aramaların sonucunda görüntülenen sonuçları, sık kullanılan web siteleri, konum, arama geçmişi gibi çeşitli verileri göz önünde bulundurduğunu ve kullanıcıya bir listeleme yaptığını belirten Kaan Gülten, “Yapay zekâ üzerinde gerçekleştirilen iyileştirmeler ile yapılacak sorgulamaların aynı zamanda sıralama faktörlerini de değiştirebileceği unutulmamalıdır. Örnek verilecek olursa ayakkabı sorgusu ile X marka ayakkabının y modeli sorgusu farklı sonuçlar listelenmesine sebep olacaktır. Arama motorlarının algoritmaları, kullanıcıların sonuçlara ne şekilde ulaştıklarını öğrenerek her aramada hesaba katılması gereken en ilgili faktörleri belirler.” dedi.

Arama motorlarında görünür olmak ve bu görünürlüğü artırmak, organik trafik akışı sağlamak için yapılan çeşitli çalışmaların başında ise içerik üretimi yer almaktadır. Yapılan araştırmalar, internet ortamında üretilen içeriğin %60 gibi büyük bir oranının izlenmediğini ya da okunmadığını ortaya çıkarmıştır. Harcanan bunca emeğin, zamanın ve bütçenin heba olmasının acı verici bir durum olduğunu söyleyen Kaan Gülten, “Bu neticeyi değiştirmek için neler yapmak gerekiyor?” Sorusuna ise; “İnsanların arama alışkanlıklarını değiştirmeleri, Google ya da diğer arama motorlarının arama sorgularının değişmesine yol açıyor. İnsanlar doğru cevaba ulaşabilmek için çok daha ayrıntılı ve uzun sorgulamalarda bulunuyorlar. Arama motorları da bu sorgulamalara en doğru cevabı verebilmek için yeni yeni alışkanlıklar ediniyorlar. En basitinden benzer kelimeler arasında bağ kurarak kullanıcılara aynı cevabı verebiliyorlar.” cevabını verdi.

Kaan Gülten son söz olarak, “Bizler Webtures olarak bütün bilgilerimizi ve deneyimimizi yazılımlara öğretmek sureti ile çalışanlarımızı iş gücü olarak değil düşünce gücü olarak kullanmaya başladık. Bu noktada en önemli ölçütümüz en az klavye kullanımıdır. Klavyeyi ne kadar az kullanırsak beynimizi de o oranda daha fazla kullanabiliriz. Yakın bir zaman diliminde bütün seo hizmetlerimiz robotlar ve yapay zekâ ile veriliyor olacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.