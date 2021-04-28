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Kaan Atıcı: Elwind Emekli Oldu Ama Ben Hala Oyundayım

League of Legends oyununda Elwind takma ile tanınan Kaan Atıcı, Twictch’de yayınladığı videolarla gençlere ilham veriyor. Twitch platformunda eğlence üzerine yaptığı oyun yayınları ile oyun oynamaya devam ediyor.

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28.04.2021 14:24:15
Kaan Atıcı: Elwind Emekli Oldu Ama Ben Hala Oyundayım

Çocukluğundan beri oyun oynama konusunda özel bir merakı olduğunu söyleyen Kaan Atıcı  “Buradan anneme teşekkür ediyorum. Beni sürekli oyun başından kaldırmak için çeşitli bahaneler bulduğu için. Bu sayede oyuna olan ilgim ve merakım daha da artış gösterdi. Geceler boyu oyun oynar sabahın nasıl olduğunu bilemezdim. Hele internetin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı o dönemde oynamak ayrı bir keyifti. Oyundaki hileleri ve kolaylıkları bulabilmek bu şekilde mümkün oluyordu. Ne kadar çok oynarsam o kadar çok level atlayabiliyordum. Hala bu alışkanlığımın meyvelerini yemeye devam ediyorum.” Şeklinde ifade etti.

Oyunda Başarılı Olmak İstiyorsanız, Şampiyonlardan Daha Çok Çalışmalısınız

Kaan Atıcı, Twitch platformunda yayınladığı videolarla oyunda sergilediği performansı da gözler önüne seriyor. Bu sayede oyuna yeni başlayan gençler de oyundaki engelleri aşmayı kolay yoldan öğrenebiliyor. Atıcı bu konuda,“ Bu oyun ve diğer oyunlarda başarılı olmak için bol bol antrenman yapmalısınız. Ne kadar çok oynarsanız o kadar çok alan görürü ve geçebilirsiniz. Oyundaki engelleri aşmayı da ancak oynayarak öğrenebilirsiniz. Ancak bizler çektiğimiz oyun videoları ile size bu konuda bir kolaylık sağlıyoruz. Şunu da unutmayın ki her karakterin donanımları birbirinden farklı olabilir. Kimi karakterin diğerine göre üstün yanları ve zayıf yanları vardır. Engelleri aşma konusunda bu donanımların size büyük faydaları olacaktır” şeklindeki açıklamalarıyla yeni oyunculara değerli tüyolar verdi.

“Profesyonel e-spor oyuncusu olmak isteyen genç arkadaşlara tavsiyem; bol bol oyun oynasınlar. Şampiyon olmak için çok fazla mesai harcamak zorundalar. Çünkü şu anda şampiyon olan bizler, hala oyunda çok fazla mesai harcıyoruz. Bu işte bize geçmek isteyenler bizden daha fazla çalışmalılar” sözleriyle Kaan Atıcı, profesyonel e-sporcu olmak için, her işte olduğundan daha çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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