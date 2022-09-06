Jüpiter'ün yeni görüntüleri, atmosferi hakkında detaylı bilgiler veriyor

Jüpiter'in etrafında dönen Juno keşif aracı tarafından çekilen yeni görüntüler, atmosferinin farklı bölümlerinin kimyasal bileşimindeki değişiklikleri yansıtıyor.

NASA'nın Juno Jüpiter kaşifi tarafından çekilen yeni bir görüntü, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeninin çalkantılı atmosferindeki özellikleri, bir insan gözlemcinin onları göreceği aynı renklerde gösteriyor.

Juno, fotoğrafı 5 Temmuz 2022'de, JunoCam cihazını kullanarak Jüpiter'e 43. yakın geçişi sırasında çekti. Görüntü çekildiğinde, uzay aracı gaz devinin bulutlarının tepelerinden 5.300 kilometre uzaklıktaydı ve saatte 209.000 km hızla ilerliyordu.

Sivil bilim insanı Björn Jónsson, iki görüntü oluşturmak için Juno'dan gelen ham verileri işledi. Sol taraftaki görüntü, görünümü Juno'nun konumunda bir insan gözlemcinin göreceği şekilde gösteriyor. Sağdaki görüntüde ise Jónsson, renk doygunluğunu ve kontrastı dijital olarak geliştirerek gezegenin atmosferinin karmaşık yapısının ön plana çıkmasını sağladı.

Geliştirilmiş görüntüdeki renk farklılıkları, Jüpiter'in atmosferinin farklı bölümlerinin kimyasal bileşimindeki değişiklikleri yansıtıyor ve gezegenin bulutlarında dönen güçlü fırtınaların üç boyutlu doğasını gösteriyor. Daha yüksek atmosferdeki parlak "öne çıkan" bulutlar da görülebiliyor. Görüntü, yaklaşık 50 derece kuzey enleminde bir bölgeyi içeriyor.

2011'de fırlatılan Juno, 2016 yılından beri gaz devini inceliyor. Eliptik bir yörüngede gezegenin etrafında dönen keşif aracı, her 43 günde bir tur atarak gezegenin dönen bulutlarının yakınından geçtiği düzenli dalışlar yapıyor. Juno, en yakın olduğu konumdayken gaz devinin bulutlarının yaklaşık 5.000 km yukarısına kadar yaklaşıyor.

En başta 2021'de emekliye ayrılması planlanan Juno, çalışmalarına en az 2025 yılına kadar devam edecek. JunoCam görüntüleri, araştırmak, işlemek ve kategorilere ayırmaya yardımcı olmak için sivil bilim insanlarına açık. (Chip)