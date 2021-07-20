Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile bugün uzaya fırlatılacak.

Bu dört kişinin içinde olacağı kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıkıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, New Shepard ismi verilen uzay aracı, giderek değerlenen uzay turizmi pazarına hizmet vermek üzere geliştirildi

CBS kanalına uçuş ile ilgili konuşan Jeff Bezos, "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" dedi.

Bezos röportajın devamında, "Eğitimleri aldık. Araç hazır, mürettebat hazır, ekip inanılmaz. Herkes çok iyi hissediyor" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.