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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Japonya'da ''hafıza silme'' deneyi

Japonya'da ''hafıza silme'' deneyi

Kyoto Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, yakın dönem hafızanın silinebileceğini ortaya koydu.

2 Saat Önce
2021-11-27 15:02:32
Japonya'da ''hafıza silme'' deneyi

Kyoto Üniversitesi'nde deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışma, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu.

Henüz deney aşamasında olan çalışmada ilk defa yakın dönem belleğini silebilmek üzere bir kimyasal kullandı.

Tıp dünyasında önemli bir gelişme olabilecek bu araştırma hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Beynimizdeki hafıza merkezi, ‘hipokampüs' dediğimiz bir bölge. Bu araştırmada deney hayvanlarına hipokampüsteki sinir iletişimini sağlayan bölgede kullanılan ‘kofilin' maddesini, ‘supernova' denilen ve ışık verince parlayan bir maddeyle birleştirip, adenovirüs taşıyıcılığı kullanarak hayvanların beynine enjekte ettiler. Daha sonra hayvanların gözlerine ışık tuttular. ‘Supernova' denilen madde, etrafa oksijen yayıyor ve diğer kimyasalları bozuyor. Adenovirüsü taşıyıcı olarak kullanmalarının nedeni masum bir virüs olması. Bu teknolojiyle şuna bakılmış; her halükarda deney hayvanlarının öğrendikleri, bu işlemden sonra ertesi gün tamamen siliniyor. Farelere görevler veriyorlar fakat bunlar siliniyor” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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