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James Webb Uzay Teleskobu süper kara deliği inceleyecek
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James Webb Uzay Teleskobu süper kara deliği inceleyecek

NASA geçen yıl 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan ve sürekli yanıp sönen süper kütleli kara delik Sagittarius A'yı inceleme çalışmalarına katılacağı bildirildi.

1 Saat Önce
2022-02-22 20:13:06
James Webb Uzay Teleskobu süper kara deliği inceleyecek

"Space.com"un haberine göre, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A, saatte bir parlayıp sönmesi nedeniyle kolaylıkla görüntülenemiyor.

James Webb teleskobu araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, 2019'da bir kara deliği ilk kez görüntülemeyi başaran ve dünyaya konuşlu 8 radyo teleskobundan oluşan Olay Ufku Teleskobu (EHT) araştırmacılarıyla iş birliği Sagittarius A'nın görüntüleme sürecine başlanılacağı belirtildi.

Açıklamada, M87'den daha yakın olmasına rağmen yanıp sönen yapısının Sagittarius A'nın görüntülenmesini güçleştirdiği kaydedilerek, Webb'in kara delik bölgesi ışıdığında aldığı kızıl ötesi görüntülerle EHT ekibine katkı sağlayacağı ifade edildi.

James Webb'in, dağınık ışıkların engellemesiyle karşılaşmadan iki kızıl ötesi dalga boyuyla Sagittarius A'yı görüntüleyeceği aktarılan açıklamada, iki teleskobun iş birliğinin kara delikte ışımalara neyin yol açtığına dair daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacağı vurgulandı.

Fiziksel olarak bir kara deliğin varlığı 1971'de keşfedilmiş, 2019'da M87 adlı süper kütleli kara deliğin fotoğrafı çekilmişti. AA .

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