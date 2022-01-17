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TIMETURK / TEKNOLOJİ / İşte en fazla radyasyon yayan ilk 8 akıllı telefon

İşte en fazla radyasyon yayan ilk 8 akıllı telefon

Alman Federal Radyasyondan Korunma Dairesi tarafından yapılan testlerde, radyasyon ölçümüne ulaşılan telefonlar incelendi ve en çok radyasyon yayan telefon modelleri belirlendi.

2 Saat Önce
2022-01-17 08:00:49
İşte en fazla radyasyon yayan ilk 8 akıllı telefon

Alman Federal Radyasyondan Korunma Dairesi (Bundesamt für Strahlenschutz) tarafından hazırlanan yeni bir raporda, en yüksek radyasyonu (kilogram başına watt olarak) yayan hem yeni hem de eski akıllı telefon cihazları sıralandı. Bu telefonların hangileri olduklarına gelin yazımızın devamından hep birlikte göz atalım.

Alman Federal Radyasyondan Korunma Dairesi tarafından, görüşmeler sırasında telefon kulaktayken yapılan testlerde, radyasyon ölçümüne ulaşılan telefonlar incelendi ve en çok radyasyon yayan telefon modelleri belirlendi.

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Ajansın raporu, Motorola Edge'i kilogram başına 1.79 watt yayan en üst sıraya yerleştiriyor ve Axon 11 5G, kilogram başına 1.59 watt ile ikinci sırada yer alıyor.

OnePlus 6T, kilogram başına 1,55 watt ile üçüncü sırada yer alırken, onu kilogram başına 1,41 watt ile Sony Xperia XA2 Plus takip ediyor.

Başka yerlerde, Google'ın Pixel 3 XL/3a XL ve Pixel 4a, kilogram başına sırasıyla 1,39 ve 1,37 watt ile beşinci ve altıncı sırada yer alıyor.

Oppo'nun Reno 5G modeli de kilogram başına 1,37 watt ile bir liste oluşturuyor ve Xperia XZ1 Compact, Sony'nin kilogram başına 1,36 watt ile sekizinci sırada yer alan ikinci katılımcısı olarak ortaya çıkıyor.

Kaynak: teknolojioku.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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