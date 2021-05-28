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İşte dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail
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İşte dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail

İngiliz lüks araç üreticisi Rolls-Royce'un özel yapım yeni modeli Boat Tail tanıtıldı.

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28.05.2021 19:10:14
İşte dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail

Özel üretim departmanını yenileyen Rolls-Royce, yeni modeli Boat Tail ile 'dünyanın en pahalı otomobili' unvanını aldı.

​Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bıraktı.

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NTV'nin aktardığına göre, araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.

Rolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor. Arka kapaklar açıldığında bir kanat formu oluşuyor.

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​Boat Tail'in ön konsolunda konumlandırılan saat için İsviçre'nin en köklü üreticilerinde BOVET 1822 ile çalışılmış. Biri kol diğeri araç için iki adet saatin  ön panale entegre edilmesinin 3.5 yıl sürdüğü belirtiliyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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