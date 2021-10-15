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TIMETURK / TEKNOLOJİ / İsrailli uzmanlar geliştirdi: Basit bir ampul, konuştuğunuz her şeyi dinleyebilir!

İsrailli uzmanlar geliştirdi: Basit bir ampul, konuştuğunuz her şeyi dinleyebilir!

İsrailli güvenlik uzmanlarının geliştirdiği sistemde sadece bir ampulle, uzaktaki konuşmaları gizlice dinlenebiliyor.

4 Saat Önce
2021-10-15 13:57:26
İsrailli uzmanlar geliştirdi: Basit bir ampul, konuştuğunuz her şeyi dinleyebilir!

Alexa ya da Roomba gibi dijital ev asistanlarının evdeki konuşmaları dinleyip kaydettiğinden korkuyorsanız, şimdi korkmanız gerekenler listesine bir de ampulleri eklemeniz gerekecek. İsrailli güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekip, standart bir ampul, bir teleskop ve birkaç bilimsel cihaz kullanarak çok uzaklardan bir odanın içindeki konuşmaların dinlenmesinin mümkün olduğunu gösterdi.

Teorik olarak bir ampulün ses dalgalarına tepki olarak titreşmesini izleyerek oda içindeki ses dalgalarını kaydetmek mümkün. Teleskop ve hassas bir elektro-optik sensör ile uzaktan bu titreşimleri izleyerek kaydedip daha sonra sese dönüştürme yapılabiliyor.

Güvenlik ekibi bu teoriyi test etmek için akustik olarak kapalı olan 25 metre uzaklıktaki bir odanın içindeki konuşmaları sadece pencere camından ampulü izleyerek konuşmaları kaydetmeyi denedi. Ampulün içindeki filamanın titreşimleri kaydedildi ve daha sonra bir analog-dijital çevirici ile veriye dönüştürülüp önceden hazırlanmış bir algoritma ile analiz edildi.

Testi anlatan makaleye göre, bu teknikle sesler belirgin bir netlikle anlaşılabiliyor. Dönüştürülen ses her ne kadar son derece parazitli ve boğuk olsa da, konuşulan kelimelerin ne olduğu anlaşılabiliyor. Öyle ki, Google'ın Otomatik Ses Tanıma özelliği tarafından bile anlaşılabiliyor ve dönüştürülebiliyor.

Araştırmacılar bu titreşimlerin birkaç miliderece bile olsa, kaydedilebildiğini ve sese dönüştürülebildiğini söylüyor. Elbette bu teknik ile yüzde yüz başarı sağlandığını söylemek mümkün değil. Örneğin, floresan ampullerde işe yaramıyor. Çalışması için ampulün yanık, konuşan kişilerin yakınında olması ve arada bir engel bulunmaması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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