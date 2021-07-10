İsmail Demir'den müjde: HİSAR O+ seri üretime geçiyor

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR'dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.