İsmail Demir'den müjde: HİSAR O+ seri üretime geçiyor
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.
2021-07-10 11:57:56
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR'dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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