DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hollanda, 'Erdoğan raporunu' yumuşattı
Piyasa denetimi yönetmeliği açıklandı
İthalatta 5 ülkenin ürünlerine haksız rekabet soruşturması!
Haiti... 100 çete, 3 bin çete üyesi, yarım milyon kaçak silah
Alman gazetesi: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor
HDP'den kapatılmaya karşı savunma hazırlığı
Bayraktar AKINCI TİHA, havacılık tarihinin rekorunu kırdı
Rusya’da tüm zamanların ölüm rekoru kırıldı
Elektrik Üreten Bisiklet Telefon Şarj Edecek
Protein deposu... Aslan balığı nasıl yenir?
Rusya, inme geçiren Gaziyev’in hastaneye kaldırılmasına izin vermedi
Kemal Sunal için kaç tez yazıldı?
Van'da Akgöl'den sonra Saray Tuz Gölü de kurudu
Uçakta unutulan eşyaları satın alma kuyruğu caddeye taştı
HİSAR-O test atışında hedefi tam isabetle vurdu

TIMETURK / TEKNOLOJİ / İsmail Demir'den müjde: HİSAR O+ seri üretime geçiyor

İsmail Demir'den müjde: HİSAR O+ seri üretime geçiyor

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.

3 Saat Önce
2021-07-10 11:57:56
İsmail Demir'den müjde: HİSAR O+ seri üretime geçiyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.

ismail-demir-hisar-o-seri-uretime-geciyor_7236_dhaphoto3

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR'dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" dedi.

2d02a2024c5e84c7019ddf8f246b3b55

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH