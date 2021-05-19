İşler çığırından çıktı; 5 dolara 'hayatını kontrol ettirenler' var

Ne yiyeceğinize, ne giyeceğinize, dövme yaptırıp yaptırmamanız gerektiğine, hatta sevgilinizle ayrılıp ayrılmamanıza sizin adınıza bir uygulamanın karar vermesine razı olur muydunuz? Amerikalı bir girişimci ile ünlü aktör Will Smith’in yatırımcısı olduğu, ünlü bilimkurgu dizisi Black Mirror’ı hatırlatan uygulama, tehlikeli olabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Will Smith'in kişisel kararları kontrol eden NewNew uygulaması tartışma yarattı

SADECE 5 DOLAR

Birinin hayatınızı kontrol etmesi için ona para ödeme fikri ürkütücü gelebilir, ancak internet dünyasında hızla yayılan yeni bir uygulamanın kullanıcıları için bu gerçek oldu.

NTV'de yer alan haberde, 32 yaşındaki Amerikalı girişimci Courtne Smith ile birlikte bilim kurgu filmlerinin aranan aktörü Will Smith, distopya (baskıcı bir rejimin yönetimde olduğu gelecek) filmi yapımcılarının bile aklına gelmeyecek bir uygulamayı hayata geçirdi.

NewNew adlı uygulama, sadece 5 dolara, gerçek hayattaki kişiler yerine onların ne yiyeceğine, ne giyeceğine karar veriyor. Uygulamada iki farklı kullanıcı tipi var. Birincisi, şöhret uğruna hayatının kontrolünü başkasına bırakan 'sıradan kişiler'. Diğerleri ise ücret karşılığında bu kişilerin hayatını kontrol edenler.

CANLI İZLİYORLAR

Sıradan kişiler günlük hayatlarındaki tercihler hakkında kullancılara seçenek sunuyor. Ne yiyeceğinden dövme yaptırıp yaptırmamaya hatta sevgilisinden ayrılıp ayrılmamaya kadar her alandaki bu tercihleri, ikinci gruptaki kullanıcılar 5 dolara oyluyor. Kullanıcılar daha sonra o kişinin kendi tercihini hayata geçirmesini canlı olarak izliyor.

UYGULAMAYI SAVUNDU

Courtne ve Will Smith ile uygulamanın diğer yatırımcıları, NewNew'in, sosyal medya yıldızları ve ünlülerin hayranlarıyla daha kişisel ve doğrudan bir şekilde, daha iyi bağlantı kurmalarını sağlayacağını savundu.

BLACK MIRROR'A BENZETİLDİ

Ancak uzmanlar, bu uygulamanın her iki kullanıcı tipinde de çok ağır psikolojik sorunlar yaratabileceğini belirtti. Uzmanlar, uygulamayı meşhur bilimkurgu dizisi Black Mirror'ın Bandersnatch adlı bölümüyle karşılaştırdı ve kararların kontrolünü başkalarına devretmenin tehlikeli olabileceğini söyledi.

NE KADAR PARA O KARAR ETKİ

Uygulamayı indirdikten sonra, bir videoyu görüntülemek ve kişinin kararlarını kontrol etmek için, kullanıcıların 'oylama yerleri' satın alması gerekiyor. Oylama yerlerine ne kadar çok para harcarsanız, kişinin kararı üzerinde o kadar çok etkiniz oluyor.

Bu arada siteye içerik oluşturucu olarak katılmak isteyenler bir bekleme listesine katılmak zorunda kalıyor. Listeye katılmadan önce, kullanıcılar kendileriyle ilgili, amaçlarının para kazanmak mı yoksa takip edilen bir sosyal medya oluşturmak mı olduğu gibi sorulara cevap veriyor.

Uygulama tarafından onaylandıktan sonra yabancılar, fikir bekleyenlerin dövme yaptırıp yaptırmamasına veya o gün ne giyeceklerine kadar büyük veya küçük herhangi bir kararında yardımcı oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.