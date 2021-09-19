Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi

Uzak mesafeler arasında hızlı bir internet bağlantısını kablosuz bir şekilde, ışık yoluyla sağlamaya dair yeni bir yöntem Afrika'da başarıyla denendi.

Bu, Kongo'daki Brazzaville ve Demokratik Kongo'daki Kinshasa gibi kentlerde yaşayanların hızlı internete daha ucuza ulaşmasını sağlayabilir.

Project Taara adlı bu girişim, Google'ın da parçası olduğu Alphabet şirketinin Alphabet X adlı, yenilikçi ve sıra dışı projeler deneyen kolunun bir girişimi.

Şirket daha önce de Loon adlı bir projeyle, stratosfere yerleştirilecek balonlarla kablosuz internet dağıtma fikrini ortaya atmıştı.

Bu fikirden daha sonra vazgeçilse de, bunun yerini Taara projesi aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.