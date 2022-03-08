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TIMETURK / TEKNOLOJİ / iPhone SE 3 fiyatı nedir ve ne zaman çıkacak?

iPhone SE 3 fiyatı nedir ve ne zaman çıkacak?

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Özellikle akıllı telefon sektöründe her gün yeni cihazlar piyasaya sürülmekte. Teknoloji devi Apple'ın Apple Peek Performance etkimliğinde tanıtılan ürünlerden biri de iPhone Se 3 oldu. Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone Se 3'ün özellikleri ve fiyatı günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Peki, iPhone SE 3 özellikleri nelerdir?

2 Saat Önce
2022-03-08 23:44:28
iPhone SE 3 fiyatı nedir ve ne zaman çıkacak?

Apple'ın yeni telefonu iPhone SE 3 için geri sayım bitti. Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti. Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini şimdi ise SE 3 modeli alacak.Apple'ın yeni telefonu iPhone SE 3'ün de tanıtıldığı etkinliğin ardından iPhone SE 3 özellikleri araştırılmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

İPHONE SE 3 özellikleri nedir?

  • Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel
  • İşlemci: Apple A15 Bionic
  • İşletim sistemi: iOS 15
  • Arka kamera: 12 megapiksel
  • Ön kamera: 7 megapiksel
  • Boyutlar: 138 x 67 x 7.3 mm
  • Ağırlık: 148 gr
  • Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızı

İPHONE SE 3 ne zaman çıkacak ve ne kadar?

iPhone SE 3 için 18 Mart itibarıyla ön sipariş verilebilecek. Üçüncü nesil iPhone SE 429 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulacak. .

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